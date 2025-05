UBND TP. Hà Nội mới đây đã có quyết định về việc giao 10.081 m2 đất cho Công ty Việt Thành - Sài Đồng để thực hiện dự án xây dựng nhà ở thấp tầng ở ô đất H1-NO1 và H1-NO2 tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên.

Trong đó, ô đất H1-NO1 có diện tích 5.048 m2 với chức năng là đất nhà ở biệt thự, diện tích xây dựng 2.019,2 m2, mật độ xây dựng 40%, hệ số sử dụng dụng đất 1,6 lần, tầng cao 1 đến 4 tầng.

Ô đất H1-NO2 có diện tích 5.033 m2, chức năng là đất nhà ở biệt thự, diện tích xây dựng 2.013,2 m2, mật độ xây dựng 40%, hệ số sử dụng đất 1,6 lần, tầng cao 1 đến 4 tầng.

Doanh nghiệp 'ít tiếng' được Hà Nội giao hơn 10.000 m2 đất làm dự án nhà ở thấp tầng ở Long Biên. Ảnh minh hoạ

Nhà nước giao đất cho Công ty Việt Thành - Sài Đồng có thu tiền sử dụng đất. Phương thức giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày giao đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở được sử dụng ổn định, lâu dài.



Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo 2 yếu tố. Thứ nhất là biên bản bàn giao mốc giới trên thực địa của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thứ hai là là bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất 2 ô đất này tỷ lệ 1/500 được UBND Thành phố phê duyệt vào tháng 7/2024 theo quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô đất H1-KSDV2 trong quy hoạch chi tiết Khu đô thị Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội (tên thương mại Vinhomes Reverside), tỷ lệ 1/500.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu Công ty Việt Thành - Sài Đồng thực hiện theo dự án đầu tư đã được UBND thành phố phê duyệt, bảo đảm khớp nối đồng bộ với dự án khu đô thị Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội đang triển khai.

Sau khi hoàn thành, chủ đầu tư liên hệ và phối hợp với chủ đầu tư dự án khu đô thị Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội và chính quyền địa phương thực hiện đấu nối hạ tầng kỹ thuật, quản lý các công trình theo quy định.



Được biết, Công ty Việt Thành - Sài Đồng có vốn điều lệ ban đầu là 51 tỷ đồng. Công ty thành lập bởi hai cổ đông góp vốn là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Việt Thành và CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI) vào năm 2011.

Hoạt động chính của Công ty Việt Thành - Sài Đồng là trong lĩnh vực quảng cáo, kinh doanh bất động sản.

Trong báo cáo mới nhất của One Mount Group, đơn vị này nhận định: Sau giai đoạn trầm lắng kéo dài từ cuối năm 2022 đến giữa năm 2024, bất động sản thấp tầng bắt đầu phục hồi từ quý 3/2024.

Đà phục hồi tiếp tục được củng cố trong quý 1/2025 với khoảng 4.200 căn nhà ở thấp tầng mở bán mới, gấp 24 lần so với cùng kỳ năm 2024 và ghi nhận mức cao nhất kể từ năm 2023.

Những dấu hiệu về nguồn cung và lượng tiêu thụ cho thấy đây là thời điểm thị trường bất động sản thấp tầng đang "vào sóng" trở lại, với sự thay đổi vĩ mô và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ hạ tầng.

Nguồn cung tăng không chỉ là tín hiệu hồi phục, mà còn phản ánh kỳ vọng của các bên tham gia thị trường về nhu cầu thực sẽ tiếp tục cải thiện trong 2025.

Giá bán sơ cấp đạt trung bình 226 triệu đồng/m2 (gồm chi phí xây dựng, chưa có VAT), tăng 17% theo năm. Theo CBRE, giá chào bán được các chủ đầu tư để ở ngưỡng cao do kỳ vọng dự án nằm ở khu vực được đầu tư cơ sở hạ tầng.