Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thế, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1 (Công an TP Hà Nội), ngoài làm nhiệm vụ thông thường, các đơn vị tại khu vực nội thành sẽ tập trung bảo đảm điều tiết an toàn giao thông trước cổng trường học, bảo đảm xử lý nghiêm những hành vi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi, không gương chiếu hậu, chở quá số người quy định... Còn tại khu vực ngoại thành, ngoài xử lý học sinh, phụ huynh vi phạm, các đơn vị tăng cường kiểm tra các điều kiện an toàn của xe ôtô đưa đón học sinh.