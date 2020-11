Cưỡi ngựa đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử tổng thống Mỹ

Tính đến thời điểm hiện tại Tổng thống Donald Trump thắng tại 19 bang, giành 148 phiếu đại cử tri, trong khi đối thủ cựu phó Tổng thống Joe Biden thắng ở 15 bang và thủ đô Washington, có 212 phiếu. Ảnh: AP.

Nhiều nhà phân tích xem đây là cuộc trưng cầu dân ý đối với Tổng thống Donald Trump, sau 4 năm ông ở Nhà Trắng và chèo lái nước Mỹ. Tại trụ sở chiến dịch ở Virginia hôm 3/11, đương kim tổng thống nói "thắng thì dễ, thua chưa dễ bao giờ với tôi". Ảnh: AP.

Một người vẫy cờ có hình ảnh ông Trump và Phó tổng thống Mike Pence cùng dòng chữ "Một anh hùng sẽ trỗi dậy" tại Pensylvania. Ảnh: AP.

Người thách thức ông Trump là cựu Phó tổng thống Joe Biden, ứng viên của đảng Dân chủ. Ảnh: AP.

Hai cử tri Eboni Price (phải) và Cornelius Ates cưỡi ngựa đi bỏ phiếu tại Houston, bang Texas. Texas trong nhiều năm qua là thành trì của đảng Cộng hòa nhưng năm nay, đảng Dân chủ đã cho thấy tham vọng giành chiến thắng ở bang này. Ảnh: AP.