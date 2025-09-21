Đà Nẵng: Bắt tạm giam nam thanh niên cưỡng dâm sau khi chia tay bạn gái

Sáng 21/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã bắt Nguyễn Duy Tuấn (SN 1997, trú đường Mai Đăng Chơn, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cưỡng dâm”.

Theo xác minh, Tuấn và chị L.M.C (SN 2003, quê Thanh Hóa, tạm trú phường Ngũ Hành Sơn) có quan hệ tình cảm từ tháng 10/2024 đến tháng 6/2025 thì chia tay. Trong thời gian quen nhau, Tuấn nhiều lần bí mật quay lại hình ảnh, video nhạy cảm của chị C. mà chị không hề hay biết.

Sau khi chia tay, Tuấn nhiều lần tìm cách nối lại tình cảm nhưng chị C. kiên quyết từ chối. Từ ngày 3/7, Tuấn sử dụng ảnh khỏa thân và video nhạy cảm của chị C. để đe dọa, buộc chị phải tiếp tục gặp gỡ và quan hệ tình dục, nếu không sẽ phát tán các hình ảnh này lên mạng xã hội. Lo sợ ảnh hưởng đến bản thân và việc học, chị C. buộc phải chấp nhận.

Đối tượng Nguyễn Duy Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Ngày 17/7, nạn nhân đã làm đơn tố giác gửi Công an TP Đà Nẵng. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ trong điện thoại của Tuấn nhiều tài liệu liên quan đến các hình ảnh, video nói trên. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Hiện Nguyễn Duy Tuấn đã bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.