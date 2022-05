Du khách đến Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills hào hứng với các hoạt động mới được khu du lịch đưa vào khai thác trong dịp này như: Thác Thần Mặt Trời với hơn 40 bức tượng vàng mang chủ đề huyền thoại Hy Lạp; Lễ hội Ẩm thực và Bia B'estival 2022; Show diễn The battle of the Moon Kingdom; Trải nghiệm công nghệ thực tế ảo hiện đại cùng rạp chiếu phim Airship “Mắt Bay” ngắm nhìn Vương quốc Mặt Trăng; Du hành cùng chuyến tàu hỏa leo núi số 02, ngắm thiên nhiên hùng vĩ để tiến vào Lâu đài Mặt Trăng kỳ ảo...