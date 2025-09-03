Ngày 3/9, UBND TP Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Phát triển nền tảng số phục vụ chính quyền số hình thành nền hành chính chủ động với tổng mức đầu tư tối đa 360 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án năm 2025-2026.

Dự án triển khai xây dựng các hạng mục gồm Nền tảng xử lý, phân tích hình ảnh; Nền tảng tổng hợp, phân tích và dự báo; Nền tảng hành chính công chủ động; Nền tảng họp trực tuyến.

Đà Nẵng chi 360 tỷ đồng phát triển nền tảng số để hình thành nền hành chính chủ động

Bên cạnh đó, nâng cấp Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thành phố Đà Nẵng (LGSP). Phát triển các hạng mục: Nền tảng làm việc số, Nền tảng ứng dụng công dân số, Dữ liệu tổng hợp của thành phố phục vụ Chuyển đổi số.

Việc phát triển các nền tảng số phục vụ Chính quyền số hình thành nền hành chính chủ động hướng đến việc chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện chất lượng dịch vụ gồm: nâng cao chất lượng dịch vụ công, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đảm bảo bảo mật và minh bạch, hỗ trợ ra quyết định và dự báo.

Như Dân Việt đã thông tin, nhiều năm liền TP Đà Nẵng đứng đầu cả nước về chuyển đổi số (DTI). Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Thành phố đang không ngừng nỗ lực thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào mọi mặt đời sống, nâng cao chất lượng dịch vụ công, phát triển kinh tế số và xây dựng đô thị thông minh. Đây là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - công nghệ số hàng đầu khu vực trong thời gian tới.