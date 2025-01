Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 ước đạt hơn 469.000 lượt, tăng 16,7% so với kỳ nghỉ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 228.000 lượt, tăng 29% so với kỳ nghỉ năm 2024, khách nội địa ước đạt hơn 241.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 1.887 tỷ đồng, tăng 19,4% so với kỳ nghỉ năm 2024.