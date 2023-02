Đại tướng Tô Lâm động viên các cầu thủ CLB CAHN sau trận thua Hà Nội FC

Trận đấu giữa CLB CAHN và Hà Nội FC vinh dự đón Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hà Nội, đại diện các bộ, ban, ngành, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng gần 2 vạn khán giả tới cổ vũ.