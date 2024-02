"Dấu ấn" thị trường vàng trong ngày vía Thần Tài năm 2024

Rất nhiều người trẻ cũng quan niệm mua vàng ngày vía Thần Tài với mong muốn cầu may, an lành cho một năm mới. Họ chọn giờ trưa đi mua vì không dậy được sớm hay vướng công việc giờ hành chính lại may mắn bởi mua được vàng với giá rẻ hơn.