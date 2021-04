Đây là 10 "hố tử thần" đáng sợ và nguy hiểm nhất hành tinh

"Hố tử thần" Darvaza hay còn gọi cửa địa ngục nằm ở sa mạc Karakum, Turkmenistan, nơi có trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn thứ 6 thế giới. Hố chìm có đường kính 70 m này đã bị đốt cháy từ năm 1971, khi các nhà địa chất Liên Xô làm việc ở đây khoan trúng một túi khí. Ảnh: Out and About Style Mag.