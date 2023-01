Hang động Waitomo ở New Zealand có sự xuất hiện của đom đóm. Chúng chiếu sáng nơi này bằng ánh sáng phát quang sinh học. Hang động thu hút hàng nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới đến chứng kiến vẻ đẹp kỳ diệu này. Ảnh: The New York Times.