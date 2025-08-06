Chủ đề nóng

Được cha kể về giấy báo trúng tuyển đại học, nữ sinh đang hôn mê bỗng tỉnh lại

Mộc An (Theo SCMP) Thứ tư, ngày 06/08/2025 10:44 GMT+7
Một nữ sinh ở miền trung Trung Quốc đã bất ngờ tỉnh lại sau hôn mê khi được cha cho xem giấy báo trúng tuyển đại học – câu chuyện xúc động đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội nước này.
Theo trang Jiupai News, nữ sinh tên Jiang Chennan, 18 tuổi, đến từ tỉnh Hà Nam, đã được đưa đi cấp cứu vào ngày 11/7 sau khi xuất hiện triệu chứng sốt và tức ngực. Trước đó không lâu, cô vừa hoàn thành kỳ thi đại học quốc gia.

Tại bệnh viện, Jiang được chẩn đoán mắc viêm cơ tim tối cấp - một tình trạng hiếm gặp và nguy hiểm, đặc trưng bởi tình trạng viêm nghiêm trọng, đột ngột ở cơ tim. Bệnh có thể dẫn đến tử vong và thường xuất phát từ nhiễm virus, căng thẳng cảm xúc hoặc lối sống không lành mạnh.

Sau đó, Jiang được chuyển đến một bệnh viện lớn hơn nhưng rơi vào trạng thái hôn mê và phải duy trì sự sống bằng thiết bị hỗ trợ tuần hoàn tim phổi nhân tạo trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Điều đáng chú ý là Jiang đã tỉnh lại sau cơn hôn mê khi cha cô đến thăm và kể cho cô nghe về lá thư chấp nhận vào đại học. Ảnh: tài liệu phát tay

Gia đình Jiang có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cha cô từng bị tai nạn xe vào năm 2023, hiện đi lại khó khăn và phải nghỉ làm, ở nhà. Mẹ buôn bán nhỏ ngoài đường để nuôi cả gia đình, còn em trai Jiang vẫn đang học trung học. Chi phí điều trị của Jiang đã vượt quá 200.000 nhân dân tệ (hơn 28.000 USD), khiến gia đình phải vay mượn khắp nơi.

Vào ngày thứ 8 kể từ khi Jiang rơi vào hôn mê, cha cô nhận được giấy báo trúng tuyển đại học và lập tức mang đến bệnh viện. Ông nghẹn ngào nói với con: “Con đã đỗ đại học rồi, cả nhà mừng lắm!”, và ngay khoảnh khắc đó, ông thấy mí mắt của Jiang khẽ động đậy.

Ngày hôm sau, điều kỳ diệu đã xảy ra, Jiang mở mắt và có thể thực hiện cuộc gọi video với bố mẹ. Cô ra dấu tay “Ok” khi nghe tin vui, dù vẫn chưa thể nói chuyện rõ ràng.

Jiang đã trúng tuyển vào Đại học Giao thông Hoàng Hà, một trường tư ở tỉnh Hà Nam. Điểm thi đại học của cô không được công bố. Theo bác sĩ điều trị, chức năng tim của Jiang hiện đã hồi phục hoàn toàn và sức khỏe cô đã ổn định. Họ gọi đây là “một ca tỉnh lại kỳ diệu” và nguyên nhân chính xác vẫn chưa thể lý giải được.

Người cha xúc động chia sẻ: “Dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ cho con đi học. Đó là giấc mơ của con bé”.

Hiện Jiang đã được chuyển về phòng bệnh thường và dự kiến sẽ nhập học vào tháng 9 tới.

Câu chuyện của Jiang đã chạm đến trái tim hàng triệu người dùng mạng xã hội Trung Quốc.

Những câu chuyện tưởng chừng như kỳ tích như thế này thường thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Trước đó không lâu, vào ngày 15/7, một bé trai 3 tuổi sống ở miền đông Trung Quốc đã sống sót sau khi rơi từ tầng 18 của chung cư. Người cha sau đó đã buộc một bông hoa đỏ lớn lên thân cây đã cứu mạng con trai mình để bày tỏ lòng biết ơn.

