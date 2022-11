Đường hơn 700 tỷ đồng tại Đà Nẵng sạt lở, sụt lún nghiêm trọng sau mưa

Ghi nhận của PV Dân Việt,tuyến đường này bị sạt lở taluy dương, taluy âm, hư hỏng rãnh dọc, cống thoát nước, ngầm tràn tại các vị trí Km5+096 – Km10+290 có 9 vị trí sạt lở; Km10+856 – Km 20+005 sạt lở 13 vị trí, Km 20+005 – Km 35+740 10 vị trí.



Đoạn đường được thảm nhựa qua cánh đồng nối xã Hòa Liên lên Hòa Bắc bị nứt toác, ăn sâu mặt đường khoảng 2,5 m, hố sụt trượt sâu khoảng 1,2 m.