New England nằm ở Đông Bắc Mỹ, giáp Đại Tây Dương, Canada và New York. Nơi này bao gồm 6 tiểu bang có lịch sử lâu đời là Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, đảo Rhode và Connecticut. Mỗi độ thu sang, những cánh rừng chuyển màu rực rỡ, bầu trời xanh trong, ánh nắng vàng nhẹ, tạo nên khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ. Nhiều người không ngại ví nơi đây là "nàng thơ nước Mỹ" trong khoảnh khắc giao mùa. Ảnh: Getty.