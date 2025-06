Xã hội

Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị tỉnh Nghệ An tăng cường, bảo đảm an ninh, an toàn bệnh viện sau sự việc một nhân viên y tế bị hành hung tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.