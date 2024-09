Gần 9 ha “đất vàng” dự án Da Nang New City ở quận trung tâm TP. Đà Nẵng bị bỏ hoang

Khu phức hợp dịch vụ thương mại, chung cư và đất ở (tên thương mại là New Danang City) do Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Công ty Phú Gia Thịnh) làm chủ đầu tư đã được UBND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (bổ sung thành phần hồ sơ) tại Quyết định số 1763 (ngày 9/4/2024). Dự án nằm trên mặt tiền 27 m đường Hoàng Văn Thái ngay trung tâm quận Liên Chiểu, cách trung tâm thành phố 3 km về hướng Tây Bắc, cạnh quốc lộ 1A và tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên, do kiện tụng kéo dài đến nay dự án vẫn bỏ hoang.