Gạo Việt vượt Thái Lan, Thủ tướng chỉ đạo triển khai "thần tốc" hơn nữa việc xuất khẩu gạo

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Văn bản số 7697 ngày 18/8 liên quan đến việc xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Triển khai "thần tốc" hơn nữa việc xuất khẩu gạo

Theo văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, mới đây, Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới trong 6 tháng đầu năm nay. Thành tích này đang phản ánh ngày càng rõ sự chuyển dịch từ "xuất khẩu nhiều" sang "xuất khẩu có giá trị", tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Tuy nhiên, để duy trì vị thế, ngành gạo Việt vẫn cần tháo gỡ một số nút thắt, đối mặt với những rủi ro đáng kể: tác động của xâm nhập mặn, hạn hán và biến đổi khí hậu, khiến sản lượng tiềm ẩn nhiều biến động; các chính sách điều hành xuất khẩu và rào cản kỹ thuật từ các thị trường khó tính như EU, Nhật Bản vẫn là thách thức lớn. Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu yếu đi hoặc đối thủ hạ giá mạnh, lợi thế cạnh tranh về giá của Việt Nam sẽ thu hẹp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ngành gạo Việt vẫn cần tháo gỡ một số nút thắt, đồng thời, tranh thủ các cơ hội, triển khai "thần tốc" hơn nữa việc xuất khẩu gạo.

Điều này đòi hỏi chiến lược dài hạn, chuyển trọng tâm từ tăng sản lượng sang nâng cao giá trị sản phẩm.

Về dài hạn, hướng đi bền vững phải là chuyển sang xuất khẩu gạo chất lượng cao, gạo hữu cơ, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu quốc gia. Nếu không, vị trí số hai hiện tại có thể chỉ là một "đỉnh sóng" ngắn ngủi giữa chu kỳ dư cung và biến động khí hậu toàn cầu.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu thông tin nêu trên; chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan có kế hoạch cụ thể xử lý ngay theo thẩm quyền; tranh thủ các cơ hội, triển khai "thần tốc" hơn nữa việc xuất khẩu gạo, nhất là gạo chất lượng cao, gạo hữu cơ, gắn với hệ thống truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu gạo quốc gia để nâng cao giá trị gia tăng trong xuất khẩu gạo.

Đẩy nhanh việc thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Giá lúa gạo tăng nhẹ 50 – 100 đồng/kg

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, giá lúa tươi tại địa phương hôm nay duy trì ổn định. Lúa OM 18, Đài Thơm 8 và Nàng Hoa 9 cùng dao động ở mức 6.000 – 6.200 đồng/kg; lúa OM 5451 ở 5.900 – 6.000 đồng/kg; IR 50404 và OM 308 ở mức 5.700 – 5.900 đồng/kg.

Đáng chú ý, mặt hàng gạo nguyên liệu xuất khẩu ghi nhận xu hướng tăng nhẹ: gạo IR 504 tăng 100 đồng lên 8.450 – 8.600 đồng/kg; gạo OM 380 tăng 50 đồng, dao động 8.250 – 8.350 đồng/kg. Các loại gạo nguyên liệu khác giữ ổn định, trong đó OM 18 ở mức 9.600 – 9.700 đồng/kg, 5451 ở 9.500 – 9.650 đồng/kg.

Tại thị trường bán lẻ, giá gạo các loại đi ngang. Gạo Nàng Nhen hiện niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài 20.000 – 22.000 đồng/kg; gạo Jasmine 16.000 – 18.000 đồng/kg. Các loại gạo trắng thông dụng, Sóc thường, Sóc Thái và gạo Nhật dao động trong khoảng 16.000 – 22.000 đồng/kg.

Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giữ ổn định ở mức 395 USD/tấn, cao nhất trong số các nước xuất khẩu hàng đầu.

Trong khi đó, sản phẩm cùng loại của Ấn Độ và Pakistan được báo giá ở mức 379 USD/tấn và 365 USD/tấn. Còn tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm đạt 362 USD/tấn, mức thấp nhất trên thị trường.

Theo Times of India, chỉ trong hai ngày sau khi Bangladesh bãi bỏ mức thuế nhập khẩu 20% và cho phép nhập khẩu miễn thuế 500.000 tấn gạo, giá gạo tại Ấn Độ đã tăng tới 14%. Các loại gạo phổ biến như Swarna, Miniket, Ratna và Sona Masoori đồng loạt tăng 5–6 rupee/kg.

Các thương nhân Ấn Độ được cho là đã có thông tin sớm, nhanh chóng tích trữ gạo gần biên giới và xuất khẩu qua cửa khẩu Petrapole-Benapole ngay trong đêm. Giới quan sát cho rằng động thái này nhằm tận dụng chênh lệch giá và nhu cầu nhập khẩu gấp rút từ Bangladesh, nơi giá gạo trong nước đã tăng 16% trong năm tài chính hiện tại.

Dù xuất khẩu tăng mạnh, các chủ nhà máy xay xát Ấn Độ khẳng định nguồn cung trong nước vẫn dồi dào.

Trong khi đó, tại Philippines, Bộ Nông nghiệp (DA) cho biết giá lúa tươi đã nhích lên sau khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. công bố lệnh tạm ngừng nhập khẩu gạo trong hai tháng, bắt đầu từ ngày 1/9/2025.