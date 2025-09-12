Tai nạn bất ngờ trên cung đường mơ ước

Đối với nhiều tín đồ du lịch, Hà Giang đẹp tựa một giấc mơ, ai tới Hà Giang rồi cũng chỉ muốn mãi chìm đắm trong giấc mơ đó - nơi có những con đèo uốn lượn, núi non hùng vĩ và những bản làng yên bình nép mình bên sườn núi.

Với Jeon Heesu, cô gái 32 tuổi đến từ Hàn Quốc, chuyến đi Hà Giang vừa qua không chỉ là hành trình trải nghiệm cảnh đẹp mà còn là kỷ niệm chan chứa tình người, khó có thể quên.

Heesu háo hức chạy xe máy khám phá cung đường “Hà Giang loop”. Ảnh: Heesu tour

Trong kế hoạch du lịch Việt Nam, Heesu đã ghé nhiều nơi nổi tiếng như Hà Nội, Lào Cai, trước khi quyết định đến Hà Giang. Cô đặc biệt mong muốn thử thách bản thân với “Hà Giang loop” - cung đường vòng 350 km đi qua Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc rồi trở lại điểm xuất phát. Đây là cung đường mà tờ SCMP (Hong Kong, Trung Quốc) đã xếp vào “Top 5 tuyến xe đạp tuyệt nhất châu Á năm 2024”, khiến hàng vạn du khách quốc tế khao khát được đặt chân.

Để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp ấy, Heesu chọn cách thuê xe máy từ một đơn vị lữ hành ở phố Nguyễn Trãi, phường Hà Giang 1 (TP Hà Giang cũ). Cô dự định tự mình lái xe trải nghiệm trong 3 ngày 2 đêm.

Với cô, đây là cơ hội được sống trọn cảm giác “phượt thủ” giữa núi non miền cực Bắc, băng qua những cung đèo huyền thoại như Mã Pí Lèng, hay ngắm nhìn cao nguyên đá Đồng Văn chìm trong mây sớm.

Heesu gặp nạn ngã xuống một khe rãnh ven đường, quần áo lấm lem hoa quả dập nát văng vào. Ảnh: Heesu tour

Thế nhưng, khi vừa rời trung tâm khoảng 50 km, sự cố không may đã xảy ra. Trên đoạn đường đèo quanh co, chiếc xe máy của Heesu bị mất lái, cả người và xe trượt xuống một khe rãnh ven đường. Quần áo, tóc tai lấm lem, cô hoang mang đến mức không nhớ nổi chuyện gì vừa diễn ra. “Tôi cảm giác như có thứ gì đó từ trên cao rơi xuống, hay có thể là chiếc xe tải vừa đi ngang đã làm văng vật gì trúng người mình", Heesu kể lại với sự ngỡ ngàng.

Sự ấm áp từ những người xa lạ

Người dân địa phương giúp cô gái dựng xe máy, thậm chí một phụ nữ còn mời cô về nhà và giúp cô gội đầu, thay quần áo sạch sẽ. Ảnh: Heesu tour

May mắn thay, ngay lúc ấy, một nhóm người dân địa phương đi ngang đã phát hiện và vội vàng chạy đến giúp đỡ. Họ còn hỏi thăm xem cô có bị thương hay gặp vấn đề gì về sức khoẻ hay không.

Hai người đàn ông nhanh chóng kéo chiếc xe máy lên, trong khi một phụ nữ gần đó đưa cô về nhà để rửa sạch vết bẩn, gội đầu và thay quần áo. Tất cả được thực hiện một cách tự nhiên, chân thành, không một lời toan tính.

Sau đó, Heesu được một thanh niên mời tới quán ăn nhỏ của gia đình mình. Anh nấu cho cô một tô mì cay nóng hổi để giúp lấy lại sức sau cú ngã. Với nữ du khách Hàn Quốc, khoảnh khắc ngồi bên bàn gỗ giản dị, thưởng thức món ăn dân dã giữa vùng núi đá lạnh giá lại trở thành trải nghiệm khó quên nhất trong chuyến đi.

Heesu được một thanh niên (22 tuổi) mời tới quán ăn nhỏ của gia đình mình ăn mì cay. Ảnh: Heesu tour

Heesu xúc động ăn mì cay sau cú ngã xuống khe rãnh ven đường. Ảnh: Heesu tour

“Đây là món ăn ngon nhất mà tôi từng thưởng thức ở Việt Nam,” Heesu xúc động chia sẻ. Cô càng bất ngờ hơn khi biết chủ quán không định lấy tiền bữa ăn. Tuy vậy, cô nhất quyết trả tiền, vừa để bày tỏ lòng biết ơn vừa để thể hiện sự trân trọng với tấm lòng của người dân nơi đây.

Dù bất đồng ngôn ngữ, Heesu vẫn cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp từ những con người xa lạ. Trong ánh mắt, nụ cười và hành động tận tình ấy, cô tìm thấy một sự kết nối vượt qua mọi rào cản.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện đơn vị lữ hành (nơi Heesu thuê xe) cho biết ,nữ du khách gặp nạn trong chuyến du lịch Hà Giang vào cuối tháng 7 vừa qua.

Ban đầu, Heesu dự định thuê xe máy trong 3 ngày để khám phá cao nguyên đá và cung đường vòng lặp nổi tiếng. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên, cô bất ngờ gặp sự cố nên buộc phải quay lại, tạm gác kế hoạch hành trình.

“Heesu đi một mình, tự lái xe và không may gặp tai nạn trên đường. Khi quay về, cô bị trầy xước nhẹ ở chân, chiếc xe hỏng gương chiếu hậu và phần yếm” vị đại diện kể.

“Thời điểm đó Heesu khá hoang mang và định bắt xe khách về Hà Nội ngay lập tức, nhưng chúng tôi đã trấn an, sắp xếp cho cô chỗ nghỉ qua đêm và mời tham gia bữa tiệc tối cùng cả nhóm để ổn định tinh thần", đại diện đơn vị lữ hành thông tin thêm.

Trên kênh YouTube cá nhân với hơn 67.000 lượt theo dõi, Heesu sau đó chia sẻ rằng mình đã “nhận được nhiều hơn mất”. Dù hành trình khám phá "Hà Giang loop" còn dang dở, song chính những phút giây được người bản địa giúp đỡ, sẻ chia là điều làm cô xúc động và cảm thấy ấm lòng.