Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Xã hội
Thứ sáu, ngày 12/09/2025 08:00 GMT+7

Gặp tai nạn trên đường phượt, nữ du khách Hàn nghẹn ngào khi được người dân bản địa giúp đỡ

+ aA -
Nhật Hà Thứ sáu, ngày 12/09/2025 08:00 GMT+7
Bị ngã xuống khe rãnh ở cao nguyên đá Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang), sau khi di chuyển được 50km, nữ du khách Hàn Quốc được người dân bản địa giúp kéo xe lên vệ đường, mời cô về nhà giúp gội đầu, thay quần áo.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tai nạn bất ngờ trên cung đường mơ ước

Đối với nhiều tín đồ du lịch, Hà Giang đẹp tựa một giấc mơ, ai tới Hà Giang rồi cũng chỉ muốn mãi chìm đắm trong giấc mơ đó - nơi có những con đèo uốn lượn, núi non hùng vĩ và những bản làng yên bình nép mình bên sườn núi.

Với Jeon Heesu, cô gái 32 tuổi đến từ Hàn Quốc, chuyến đi Hà Giang vừa qua không chỉ là hành trình trải nghiệm cảnh đẹp mà còn là kỷ niệm chan chứa tình người, khó có thể quên.

Heesu háo hức chạy xe máy khám phá cung đường “Hà Giang loop”. Ảnh: Heesu tour

Trong kế hoạch du lịch Việt Nam, Heesu đã ghé nhiều nơi nổi tiếng như Hà Nội, Lào Cai, trước khi quyết định đến Hà Giang. Cô đặc biệt mong muốn thử thách bản thân với “Hà Giang loop” - cung đường vòng 350 km đi qua Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc rồi trở lại điểm xuất phát. Đây là cung đường mà tờ SCMP (Hong Kong, Trung Quốc) đã xếp vào “Top 5 tuyến xe đạp tuyệt nhất châu Á năm 2024”, khiến hàng vạn du khách quốc tế khao khát được đặt chân.

Để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp ấy, Heesu chọn cách thuê xe máy từ một đơn vị lữ hành ở phố Nguyễn Trãi, phường Hà Giang 1 (TP Hà Giang cũ). Cô dự định tự mình lái xe trải nghiệm trong 3 ngày 2 đêm.

Với cô, đây là cơ hội được sống trọn cảm giác “phượt thủ” giữa núi non miền cực Bắc, băng qua những cung đèo huyền thoại như Mã Pí Lèng, hay ngắm nhìn cao nguyên đá Đồng Văn chìm trong mây sớm.

Heesu gặp nạn ngã xuống một khe rãnh ven đường, quần áo lấm lem hoa quả dập nát văng vào. Ảnh: Heesu tour

Thế nhưng, khi vừa rời trung tâm khoảng 50 km, sự cố không may đã xảy ra. Trên đoạn đường đèo quanh co, chiếc xe máy của Heesu bị mất lái, cả người và xe trượt xuống một khe rãnh ven đường. Quần áo, tóc tai lấm lem, cô hoang mang đến mức không nhớ nổi chuyện gì vừa diễn ra. “Tôi cảm giác như có thứ gì đó từ trên cao rơi xuống, hay có thể là chiếc xe tải vừa đi ngang đã làm văng vật gì trúng người mình", Heesu kể lại với sự ngỡ ngàng.

Sự ấm áp từ những người xa lạ

Người dân địa phương giúp cô gái dựng xe máy, thậm chí một phụ nữ còn mời cô về nhà và giúp cô gội đầu, thay quần áo sạch sẽ. Ảnh: Heesu tour

May mắn thay, ngay lúc ấy, một nhóm người dân địa phương đi ngang đã phát hiện và vội vàng chạy đến giúp đỡ. Họ còn hỏi thăm xem cô có bị thương hay gặp vấn đề gì về sức khoẻ hay không.

Hai người đàn ông nhanh chóng kéo chiếc xe máy lên, trong khi một phụ nữ gần đó đưa cô về nhà để rửa sạch vết bẩn, gội đầu và thay quần áo. Tất cả được thực hiện một cách tự nhiên, chân thành, không một lời toan tính.

Sau đó, Heesu được một thanh niên mời tới quán ăn nhỏ của gia đình mình. Anh nấu cho cô một tô mì cay nóng hổi để giúp lấy lại sức sau cú ngã. Với nữ du khách Hàn Quốc, khoảnh khắc ngồi bên bàn gỗ giản dị, thưởng thức món ăn dân dã giữa vùng núi đá lạnh giá lại trở thành trải nghiệm khó quên nhất trong chuyến đi.

Heesu được một thanh niên (22 tuổi) mời tới quán ăn nhỏ của gia đình mình ăn mì cay. Ảnh: Heesu tour
Heesu xúc động ăn mì cay sau cú ngã xuống khe rãnh ven đường. Ảnh: Heesu tour

“Đây là món ăn ngon nhất mà tôi từng thưởng thức ở Việt Nam,” Heesu xúc động chia sẻ. Cô càng bất ngờ hơn khi biết chủ quán không định lấy tiền bữa ăn. Tuy vậy, cô nhất quyết trả tiền, vừa để bày tỏ lòng biết ơn vừa để thể hiện sự trân trọng với tấm lòng của người dân nơi đây.

Dù bất đồng ngôn ngữ, Heesu vẫn cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp từ những con người xa lạ. Trong ánh mắt, nụ cười và hành động tận tình ấy, cô tìm thấy một sự kết nối vượt qua mọi rào cản.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện đơn vị lữ hành (nơi Heesu thuê xe) cho biết ,nữ du khách gặp nạn trong chuyến du lịch Hà Giang vào cuối tháng 7 vừa qua.

Ban đầu, Heesu dự định thuê xe máy trong 3 ngày để khám phá cao nguyên đá và cung đường vòng lặp nổi tiếng. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên, cô bất ngờ gặp sự cố nên buộc phải quay lại, tạm gác kế hoạch hành trình.

“Heesu đi một mình, tự lái xe và không may gặp tai nạn trên đường. Khi quay về, cô bị trầy xước nhẹ ở chân, chiếc xe hỏng gương chiếu hậu và phần yếm” vị đại diện kể.

“Thời điểm đó Heesu khá hoang mang và định bắt xe khách về Hà Nội ngay lập tức, nhưng chúng tôi đã trấn an, sắp xếp cho cô chỗ nghỉ qua đêm và mời tham gia bữa tiệc tối cùng cả nhóm để ổn định tinh thần", đại diện đơn vị lữ hành thông tin thêm.

Trên kênh YouTube cá nhân với hơn 67.000 lượt theo dõi, Heesu sau đó chia sẻ rằng mình đã “nhận được nhiều hơn mất”. Dù hành trình khám phá "Hà Giang loop" còn dang dở, song chính những phút giây được người bản địa giúp đỡ, sẻ chia là điều làm cô xúc động và cảm thấy ấm lòng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vụ "bức tâm thư kêu cứu": Cô ruột bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành chia sẻ câu chuyện đau xé lòng

Trong một lần về quê có đám hiếu, từ lời kể của cháu trai 13 tuổi về người mẹ kế, gia đình có cảm giác "đang không an toàn cho cháu" nên đã cảnh báo tới người cha. Sau khi xem lại camera thì người thân vô cùng ngỡ ngàng, bức xúc.

Người mù 20 năm thấy ánh sáng nhờ cấy "răng vào mắt"

Xã hội
Người mù 20 năm thấy ánh sáng nhờ cấy 'răng vào mắt'

Thú vị hành trình từ chú nghé lạc rừng thành thú cưng được yêu chiều

Xã hội
Thú vị hành trình từ chú nghé lạc rừng thành thú cưng được yêu chiều

Lý do Bộ Nội vụ yêu cầu tuyển công chức phải có biên chế và kinh nghiệm 5 năm công tác

Xã hội
Lý do Bộ Nội vụ yêu cầu tuyển công chức phải có biên chế và kinh nghiệm 5 năm công tác

Du lịch Pháp rối loạn vì biểu tình và đình công lan rộng

Xã hội
Du lịch Pháp rối loạn vì biểu tình và đình công lan rộng

Đọc thêm

Ông Trump ra tối hậu thư trừng phạt Nga cho EU
Điểm nóng

Ông Trump ra tối hậu thư trừng phạt Nga cho EU

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng Washington sẽ chỉ tăng cường trừng phạt Moscow nếu các nước EU và NATO thực hiện các biện pháp tương tự với Mỹ và ngừng mua dầu thô của Nga.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Nội vụ sớm hướng dẫn cách tính đơn vị bầu cử sau khi bỏ cấp huyện
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Nội vụ sớm hướng dẫn cách tính đơn vị bầu cử sau khi bỏ cấp huyện

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Bộ Nội vụ cần sớm triển khai để các địa phương nắm rõ, tính toán đơn vị bầu cử hợp lý trong bối cảnh đã kết thúc hoạt động cấp huyện.

Thua thảm, HLV Nguyễn Anh Đức tố trọng tài... thiên vị
Thể thao

Thua thảm, HLV Nguyễn Anh Đức tố trọng tài... thiên vị

Thể thao

Trước báo giới truyền thông, HLV Nguyễn Anh Đức đã bày tỏ sự thất vọng về các quyết định của trọng tài trong thất bại 1-3 của Becamex TP.HCM trước Đồng Nai ở vòng loại Cúp quốc gia 2025/2026.

Nam thanh niên chặn xe, hành hung tài xế giữa đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
Pháp luật

Nam thanh niên chặn xe, hành hung tài xế giữa đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Pháp luật

Nam thanh niên có biểu hiện bất thường, lao ra chặn ôtô, xe máy và hành hung một tài xế trên đường Hồ Tùng Mậu, tối 14/9, trước khi bị khống chế.

Tác phẩm phát thanh về nạn tảo hôn của VOV giành giải xuất sắc tại Giải báo chí quốc tế ABU 2025
Văn hóa - Giải trí

Tác phẩm phát thanh về nạn tảo hôn của VOV giành giải xuất sắc tại Giải báo chí quốc tế ABU 2025

Văn hóa - Giải trí

Tác phẩm phát thanh "Sự hối hận muộn màng" của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) vừa giành giải xuất sắc tại Giải báo chí quốc tế ABU 2025.

Trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ: Việt Nam cần ứng phó chính sách ra sao?
Kinh tế

Trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ: Việt Nam cần ứng phó chính sách ra sao?

Kinh tế

Câu hỏi lớn đặt ra là Việt Nam sẽ lựa chọn con đường nào trong cuộc đua Trí tuệ nhân tạo (AI) để vừa phát triển nhanh, vừa đảm bảo an toàn và bền vững?

Chàng trai qua đời để lại toàn bộ tiền tiết kiệm và bức thư đẫm nước mắt cho người yêu cũ
Xã hội

Chàng trai qua đời để lại toàn bộ tiền tiết kiệm và bức thư đẫm nước mắt cho người yêu cũ

Xã hội

Câu chuyện cảm động đang gây bão mạng xã hội Trung Quốc, một chàng trai trẻ qua đời vì bệnh nặng đã để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho người yêu cũ - cô gái đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo - cùng một bức thư tuyệt mệnh chứa chan tình yêu và sự hy sinh.

Máy phun thuốc của nhà khoa học của nhà nông 2025 ở Đồng Nai phun cao tới 35m, một giờ bao trọn 3-4ha
Nhà nông

Máy phun thuốc của nhà khoa học của nhà nông 2025 ở Đồng Nai phun cao tới 35m, một giờ bao trọn 3-4ha

Nhà nông

Anh Nguyễn Văn Lĩnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở vùng đất đỏ Bình Phước cũ, nay là phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Năm 2025, anh được vinh danh là 1 trong 32 Nhà khoa học của nhà nông. Đây là lần thứ 2 liên tiếp anh nhận danh hiệu cao quý này của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

HLV Popov tiến cử cầu thủ Việt kiều Mỹ cao 1m88 cho ĐT Việt Nam
Thể thao

HLV Popov tiến cử cầu thủ Việt kiều Mỹ cao 1m88 cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Phát biểu trước truyền thông, HLV Popov đánh giá cao màn thể hiện của ngôi sao Việt kiều Kyle Colonna, đồng thời tiến cử trung vệ Việt kiều Mỹ cao 1m88 này cho ĐT Việt Nam.

Bí thư phường Buôn Ma Thuột được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk
Tin tức

Bí thư phường Buôn Ma Thuột được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Tin tức

HĐND tỉnh Đắk Lắk đã bầu ông Từ Thái Giang, Bí thư phường Buôn Ma Thuột, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X với 100% phiếu thuận.

Suy tạng vì sốt xuất huyết, đừng chủ quan khi thấy dấu hiệu này
Xã hội

Suy tạng vì sốt xuất huyết, đừng chủ quan khi thấy dấu hiệu này

Xã hội

Tưởng sốt xuất huyết đơn giản, đến ngày thứ 7, bệnh nhân bỗng khó thở, huyết áp tụt, khi nhập viện đã chảy máu mũi và miệng, tiểu cầu giảm nghiêm trọng.

Người phụ nữ Hưng Yên kéo cờ Tổ quốc trong ngày 2/9/1945 là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Người phụ nữ Hưng Yên kéo cờ Tổ quốc trong ngày 2/9/1945 là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Sáng ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, hàng vạn người dân cả nước lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khi Tiến quân ca vang lên, lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên tung bay trên bầu trời độc lập, và một trong hai người kéo cờ chính là bà Dương Thị Thoa (bí danh Lê Thi), người con gái quê Hưng Yên.

Thép Trung Quốc tăng giá, thị trường quặng sắt và vật liệu xây dựng đồng loạt nhích lên
Nhà đất

Thép Trung Quốc tăng giá, thị trường quặng sắt và vật liệu xây dựng đồng loạt nhích lên

Nhà đất

Giá thép tại Trung Quốc tăng mạnh nhờ nhu cầu phục hồi và chi phí quặng sắt leo thang, tạo hiệu ứng lan tỏa ra thị trường toàn cầu.

Bí thư TP.HCM: “Thành phố đã tháo gỡ được 266/838 dự án tồn đọng”
Chuyển động Sài Gòn

Bí thư TP.HCM: “Thành phố đã tháo gỡ được 266/838 dự án tồn đọng”

Chuyển động Sài Gòn

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đánh giá cao việc Thành phố đã tập trung tháo gỡ 266/838 dự án tồn đọng. Theo ông, dù số lượng tháo gỡ mới đạt hơn 1/3, nhưng cho thấy Thành phố đã có ý thức và đang tích cực xử lý những việc tồn đọng.

Agribank Kon Tum phát huy vai trò “Ngân hàng vì cộng đồng”
Doanh nghiệp

Agribank Kon Tum phát huy vai trò “Ngân hàng vì cộng đồng”

Doanh nghiệp

Thời gian qua, Agribank Kon Tum luôn tích cực triển khai các chương trình ưu đãi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đi đầu trong việc đưa các sản phẩm ngân hàng hiện đại đến với địa phương, phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện công tác an sinh xã hội, trách nhiệm với cộng đồng.

Gen Z mua nhà tại TP.HCM có thể đối diện những rủi ro nào?
Dân sinh

Gen Z mua nhà tại TP.HCM có thể đối diện những rủi ro nào?

Dân sinh

Theo các chuyên gia, người trẻ tại TP.HCM khi muốn mua nhà ngoài bài toán tài chính cần chú trọng vấn đề pháp lý của bất động sản muốn mua để tránh tình cảnh “tiền mất tật mang”.

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố năm 2025: Có gì mới?
Bạn đọc

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố năm 2025: Có gì mới?

Bạn đọc

Việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố là nội dung quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở. Quy trình này được quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Nghị định 59/2023/NĐ-CP, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ trong từng bước thực hiện.

Bắt nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá
Pháp luật

Bắt nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá

Pháp luật

Ngày 14/9/2025, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

Bánh trung thu nhà làm mất hút sau tuyên bố “nhà làm thì để nhà ăn”
Chuyển động Sài Gòn

Bánh trung thu nhà làm mất hút sau tuyên bố “nhà làm thì để nhà ăn”

Chuyển động Sài Gòn

Bánh trung thu nhà làm năm nay gần như mất hút trên mạng xã hội dù còn chưa đầy 1 tháng nữa là Tết Trung thu, sau tuyên bố mạnh mẽ “bánh nhà làm thì để nhà ăn” và cơ quan chức năng TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra mặt hàng này.

Ba Lan mất bình tĩnh sau lời phát biểu của đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc
Điểm nóng

Ba Lan mất bình tĩnh sau lời phát biểu của đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc

Điểm nóng

Những lời của đại diện chính thức của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya về vụ việc máy bay không người lái trên bầu trời Ba Lan đã khiến Warsaw tức giận, tờ Najwyższy Czas đưa tin.

Cận cảnh mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao ở Gia Lai, cứ cắt bán là hút hàng, cầm cục tiền lãi
Nhà nông

Cận cảnh mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao ở Gia Lai, cứ cắt bán là hút hàng, cầm cục tiền lãi

Nhà nông

Chỉ với một nhà kính đầu tư ban đầu khoảng 650 triệu đồng, HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân, ở xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập là tỉnh Bình Định) có thể trồng 4 vụ dưa lưới mỗi năm, mỗi vụ từ 2.200 – 2.400 cây, lãi trung bình 80 triệu đồng/vụ. Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao theo chuẩn VietGAP không chỉ giúp giảm sâu bệnh, tiết kiệm công chăm sóc mà còn mang lại hiệu quả kinh tế gấp đôi so với trồng ngoài trời.

Trồng loài cây cho hoa màu tím đẹp lịm tim, quả lại là vị thuốc nhuận tràng, nông dân một phường ở Hải Phòng thu tiền to
Nhà nông

Trồng loài cây cho hoa màu tím đẹp lịm tim, quả lại là vị thuốc nhuận tràng, nông dân một phường ở Hải Phòng thu tiền to

Nhà nông

Ở tổ dân phố An Lĩnh, phường Trần Hưng Đạo (Hải Phòng), loài cây sim tím từng mọc hoang, nay lại trở thành hướng làm giàu cho nhiều nông dân.

Cuối tháng 7 Âm, 3 con giáp bật sáng trí tuệ, làm đâu thắng đó nhưng tránh bốc đồng, tham lợi nhỏ
Gia đình

Cuối tháng 7 Âm, 3 con giáp bật sáng trí tuệ, làm đâu thắng đó nhưng tránh bốc đồng, tham lợi nhỏ

Gia đình

Cuối tháng 7 Âm lịch, 3 con giáp này sẽ tỏa sáng nhờ năng lực và trí tuệ của bản thân. Mỗi cố gắng đều được đền đáp xứng đáng, giúp tài lộc tăng tiến.

GSM hỗ trợ tài xế Xanh SM Platform “mua xe VinFast với 0 đồng” để kinh doanh dịch vụ
Kinh tế

GSM hỗ trợ tài xế Xanh SM Platform “mua xe VinFast với 0 đồng” để kinh doanh dịch vụ

Kinh tế

Ngày 13/9/2025, GSM cùng VinFast và các đối tác ngân hàng công bố triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt “Mua xe 0 đồng” dành cho các tài xế mua xe VinFast VF 5 hoặc Herio Green để kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform. Các tài xế có thể nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng và trả góp cố định chỉ từ 9,1 triệu đồng/tháng trong vòng 5 năm để sở hữu xe và tạo ra nguồn thu nhập ngay lập tức.

TPBank ghi dấu cùng “Em Xinh Say Hi”: Sáng tạo không biên giới, kết nối cảm xúc Gen Z
Kinh tế

TPBank ghi dấu cùng “Em Xinh Say Hi”: Sáng tạo không biên giới, kết nối cảm xúc Gen Z

Kinh tế

Hòa mình vào nhịp điệu rạng rỡ của Concert “Em Xinh Say Hi”, TPBank một lần nữa khắc họa những giai điệu đẹp về sự sáng tạo không biên giới. Không chỉ tiên phong trong vai trò ngân hàng số, TPBank còn tự hào là người bạn đồng hành của thế hệ trẻ – chắp cánh cho ước mơ tỏa sáng và góp phần viết tiếp hành trình vươn tầm thế giới của những tài năng Việt.

Vụ người đàn ông lớn tuổi bị đánh liên tiếp ở ngã tư: Công an mời tài xế ô tô lên làm việc
Chuyển động Sài Gòn

Vụ người đàn ông lớn tuổi bị đánh liên tiếp ở ngã tư: Công an mời tài xế ô tô lên làm việc

Chuyển động Sài Gòn

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Sài Gòn mời tài xế ô tô đánh liên tiếp vào người đàn ông lớn tuổi lên làm việc.

'Thất bại của NATO', những diễn biến đặc biệt trên chiến trường Ukraine khiến phương Tây lo ngại
Điểm nóng

"Thất bại của NATO", những diễn biến đặc biệt trên chiến trường Ukraine khiến phương Tây lo ngại

Điểm nóng

Thất bại của Ukraine tại khu vực chiến dịch đặc biệt sẽ là cú sốc lớn đối với NATO và dẫn đến leo thang xung đột, GS John Mearsheimer tại Đại học Chicago tuyên bố với Trung tá Lục quân Mỹỳ đã nghỉ hưu Daniel Davis trong cuộc phỏng vấn.

Tin sáng (156/9): Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?
Thể thao

Tin sáng (156/9): Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?

Thể thao

Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?; M.U gặp khó về thương vụ Elliot Anderson; Adam Wharton có thể tới Liverpool; Real Madrid chú ý tới Jeremy Monga; Larissa Riquelme làm bình luận viên ở World Cup 2026.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Đại học Bách khoa công bố lịch thi đánh giá tư duy 2026: Có gì mới?
Xã hội

Đại học Bách khoa công bố lịch thi đánh giá tư duy 2026: Có gì mới?

Xã hội

Ngày 15/9, Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo lịch thi đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 với 3 đợt thi.

Tin đọc nhiều

1

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

2

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

3

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

4

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

5

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga