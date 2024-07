Gay cấn màn diễn tập phương án xử lý tập trung đông người gây rối loạn an ninh trật tự tại Hà Tĩnh

Chiều nay (30/7), Ban chỉ đạo diễn tập khu vực quân sự huyện Can Lộc tổ chức diễn tập phương án xử lý tập trung đông người gây rối an ninh trật tự. Thời gian gần đây tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện diễn biến hết sức phức tạp. Lợi dụng các vấn đề nổi lên liên quan đến việc thực hiện dự án C. Các đối tượng đầu đơn khiếu kiện đã kích động người dân tụ tập đông người cản trở việc thi công dự án để đòi yêu sách.