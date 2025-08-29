Giá USD hôm nay 29/8: Tỷ giá trung tâm giảm phiên thứ 2 liên tiếp

Giá USD hôm nay 29/8 trên thế giới suy yếu

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tiếp tục kéo dài đà giảm trong ngày thứ ba liên tiếp, hiện đứng ngưỡng 97,83 điểm.

Đồng Đô la Mỹ (USD) chịu áp lực bán nhẹ khi các nhà đầu tư thận trọng trước dữ liệu Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ tháng 7 - thước đo lạm phát ưa thích của Fed, dự kiến ​​công bố vào thứ sáu (theo giờ địa phương).

Các nhà kinh tế dự đoán lạm phát PCE cốt lõi của Hoa Kỳ sẽ tăng nhanh hơn, đạt 2,9% so với cùng kỳ năm trước, so với mức 2,8% của tháng 6. Lạm phát theo tháng ước tính tăng đều đặn 0,3%.

Theo công cụ FedWatch của CME, có 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng 9.

Nguồn: investing.com.

Hôm thứ tư, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams chia sẻ với CNBC rằng, các nhà hoạch định chính sách cần xem xét dữ liệu sắp tới chỉ ra điều gì về diễn biến nền kinh tế để quyết định xem việc cắt giảm tại cuộc họp ngày 16 - 17/9 có phù hợp hay không.

"Rủi ro đang cân bằng hơn. Chúng ta sẽ phải chờ xem dữ liệu diễn biến như thế nào", ông Williams nói.



Trong khi đó, triển vọng chung của đồng bạc xanh vẫn đang bị đe dọa khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lá thư sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook vì những cáo buộc liên quan đến thế chấp. Đây là một động thái được coi là một đòn tấn công nghiêm trọng vào tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Đáp lại, bà Lisa Cook đã quyết định đệ đơn kiện để giữ chức vụ của mình.

Giá USD hôm nay 29/8 trong nước: Tỷ giá trung tâm "bốc hơi" 28 đồng

Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.240 VND/USD, giảm 28đồng so với tỷ giá trung tâm ngày hôm qua 28/8.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.987 - 26.502 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.055 - 26.481, giảm 5 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

Giá USD hôm nay được cập nhật lúc 8h27' tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.112 - 26.502 VND/USD, giảm 29 đồng so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.170 và bán ra ở ngưỡng 26.515 VND/USD, giảm 15 đồng chiều mua và 80 đồng chiều bán so với phiên sáng qua.

Trong khi đó, BIDV công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.170 - 26.502 VND/USD, giảm 1 đồng chiều mua và 29 đồng chiều bán so với sáng ngày hôm qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.090 - 26.502 VND/USD, đi ngang chiều mua và giảm 29 đồng chiều bán so với cập nhật sáng qua.

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.150 - 26.500 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và 31 đồng chiều bán với cập nhật sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.060 và bán ra ở mức 26.530 VND/USD, giảm 5 đồng cả hai chiều so với sáng qua.

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.650 đồng (mua vào) và 26.720 đồng (bán ra), đi ngang cả hai chiều so với sáng qua.