Hà Nội bị "bủa vây" bởi sương mù dày đặc từ sáng đến đêm

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, hiện nay không khí lạnh có cường độ suy yếu. Các tỉnh miền Bắc có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù, trời rét, nhưng nền nhiệt tăng nhanh. Theo các chuyên gia khí tượng, hình thái thời tiết trên sẽ duy trì trong một vài ngày tới, trước khi miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường vào ngày 30/12, trời sẽ rét đậm, rét hại.

Cụ thể, đến ngày 30/12, thời điểm mới tiếp cận đất liền nước ta, không khí lạnh gây mưa nhỏ rải rác ở Bắc Bộ. Sau đó, khi toàn khu vực chìm sâu trong khối không khí lạnh, trời sẽ khô ráo hơn nhưng nhiệt độ giảm mạnh. Chuyên gia khí tượng nhận định nhiều khả năng người dân miền Bắc sẽ có những ngày nghỉ Tết Dương lịch trong tiết trời rét đậm, rét hại diện rộng.

Theo bản đồ dự báo, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu rét đậm kể từ đêm 30/12. Nhiệt độ toàn khu vực giảm 7-10 độ C so với trước đó. Rét đậm, rét hại kéo dài suốt cả ngày với ngưỡng nhiệt dao động 11-16 độ C, một số nơi có mưa rào. Đến ngày 1-2/1/2021, nền nhiệt tiếp tục giảm mạnh, xuống ngưỡng thấp nhất là 9 độ C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất dao động 15-17 độ C, không mưa, trời rét.

Trong khi đó, nhiệt độ trung bình của các tỉnh miền núi chỉ dao động 6-9 độ C, ngưỡng rét hại sâu. Khu vực núi cao được cảnh báo nguy cơ xuất hiện băng giá, mưa tuyết. Trạng thái này duy trì từ ngày 31/12 đến ngày 3/1/2021. Chuyên gia cho biết sang tháng 1/2021, miền Bắc bước vào thời kỳ có nền nhiệt trung bình thấp nhất trong năm.