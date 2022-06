Cận cảnh những dự án giao thông trọng điểm chậm tiến độ ở Hà Nội

Dự án đường sắt đô thị số 3 (đoạn Nhổn – ga Hà Nội), cầu vượt tại nút giao An Dương, cầu vượt chữ C ở nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch… là 3 trong số các dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội đang có tỷ lệ giải ngân thấp và tiến độ thi công rất chậm so với kế hoạch ban đầu.

Video: Điểm danh những nhiều dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội chậm tiến độ, ì ạch giải ngân Dự án cầu vượt chữ C ở nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch được đầu từ xây dựng với khoảng 147 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách TP.Hà Nội với dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2022. Tuy nhiên, dù sắp đến hạn thời gian hoàn thành nhưng công trình còn ngổn ngang và chỉ đạt 3,5% khối lượng công việc.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt vào những ngày qua, chỉ có một số ít công nhân đang làm việc tại công trình này. Việc dựng hàng rào chắn để phục vụ thông công trong thời gian dài, đã gây ùn tắc vào giờ cao điểm trên đoạn đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch. Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội, các dự án giao thông trên địa bàn trong 5 tháng đầu năm và kế hoạch những tháng cuối năm 2022 có tiến độ chậm. Trong đó giai đoạn 2 của dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương có tỷ lệ giải ngân thấp là 3,2%. Ghi nhận thực tế vào sáng ngày 2/6, nhiều hạng mục của công trình đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều nơi bị biến thành bãi tập kết rác. Bên trong nhiều hạng mục, xảy ra tình trạng vật liệu bị để bừa bãi, nằm giữa đống cỏ đã mọc dại um tùm. Những thanh sắt đã có dấu hiệu hoen rỉ, xuống cấp... Tại công trình gần 4 km này chỉ có 1 người duy nhất được cử ở lại trông nom công trường. Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội đang bị chậm tiến độ hàng loạt gói thầu dự án, dẫn đến phải kéo dài thời gian hoàn thành, tăng tổng mức đầu tư. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội,dự án đường sắt số 3 Hà Nội có tỷ lệ giải ngân thấp đạt 0,1%.

Trên công trường tại khu vực ga Hà Nội vắng bóng công nhân thi công. Được biết, MRB vừa có văn bản đề xuất UBND TP.Hà Nội lùi thời gian thực hiện dự án hoàn thành năm 2022 sang hoàn thành năm 2029. Cụ thể, tiến độ hoàn thành và vận hành thương mại đoạn trên cao trong năm 2022, vận hành toàn tuyến vào năm 2027 (thay vì cuối năm 2023 như tiến độ điều chỉnh cuối năm 2021, hoàn thành bảo hành và quyết toán năm 2029. Hiện tiến độ của dự án đạt trên 74% và đoạn trên cao gần 95%. Đoạn tuyến trên cao của dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại vào tháng 12.

