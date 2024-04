Hình ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giới với gần 1 tỷ người bỏ phiếu, tiêu tốn 1,5 tỷ USD

Được biết, ngày hội dân chủ lớn nhất thế giới lần này chủ yếu chứng kiến sự cạnh tranh giữa Liên minh dân chủ quốc gia (NDA) do BJP lãnh đạo và Liên minh toàn diện phát triển quốc gia Ấn Độ (INDIA) do INC dẫn đầu. Ảnh: Reuters.