Hình ảnh báo chí 24h: 300 máy bay không người lái trình diễn ánh sáng ở Hà Nội

Ảnh: Minh Hiền/VNN.

Tiết mục trình diễn ánh sáng bằng drone nằm trong chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024" và công bố quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân với chủ đề "Get on Hanoi 2024 - Sắc hương Tây Hồ".

Chuyên mục ảnh, ảnh báo chí 24h Dân Việt liên tục cập nhật tin tức tới quý độc giả.