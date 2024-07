Hình ảnh báo chí 24h: Nắng nóng bao trùm Ấn Độ, có nơi trên 43 độ C

Ấn Độ nổi lên là điểm nóng đúng nghĩa đen khi nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt hơn 43 độ C. Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã phải ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng, đồng thời khuyến cáo sóng nhiệt sẽ tiếp tục thiêu đốt. Nước láng giềng Bangladesh cũng đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất và dài nhất trong lịch sử, quy mô lan rộng đến hơn 75% diện tích đất nước, nhiệt độ thường xuyên trên 42 độ C, cao hơn 4 - 5 độ C so với mức trung bình cùng kỳ 30 năm qua. Ảnh: AFP.