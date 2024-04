Hình ảnh báo chí 24h: Nắng nóng gay gắt ở Đông Nam Á khiến nhiều quốc gia đưa ra cảnh báo

Chính quyền Thái Lan cho biết, các cơ quan chức năng nước này đã ghi nhận ít nhất 30 trường hợp tử vong do sốc nhiệt kể từ đầu năm tới nay. Trong khi đó, chính quyền Philippines hôm 28/4 tuyên bố cho các trường học trên toàn quốc ngừng giảng dạy trực tiếp trong hai ngày do nắng nóng. Theo thông tin từ Cơ quan giám sát khí tượng Myanmar, cơ quan này đã ghi nhận mức nhiệt tháng này cao hơn khoảng 3-4 độ C so với mức trung bình ghi nhận cùng thời điểm trong các năm trước đó. Dự kiến, nhiệt độ ở Mandalay, thành phố lớn thứ 2 ở Myanmar có thể đạt mức 43 độ C trong thời gian tới.