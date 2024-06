Hình ảnh báo chí 24h: Tổng thống Ukraine dự hội nghị hòa bình cùng nhiều nhà lãnh đạo thế giới

Ông Zelensky cho biết các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào các vấn đề an toàn hạt nhân, an ninh lương thực và trao trả tù nhân chiến tranh cũng như trẻ em Ukraine bị đưa đến lãnh thổ do Nga kiểm soát.Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã thực hiện nhiều chuyến công du gấp rút trong những tuần gần đây để vận động các nước ủng hộ và tham dự hội nghị thượng đỉnh. Trong ảnh (ngày 14/6) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters.