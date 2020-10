Nước lũ do bão số 9 gây ngập ở xã An Hòa, huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định. Ngày 28/10, ông Phạm Văn Nam - Bí thư Huyện ủy An Lão (tỉnh Bình Định) cho biết hiện, trên địa bàn, lượng mưa và gió có giảm, nhưng nước trên thượng nguồn huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) đổ xuống rất nhanh. Ảnh: Danviet.vn.