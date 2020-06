Hình ảnh đoàn kỵ binh CSCĐ diễu hành qua tòa nhà Quốc hội

“Trước sự manh động, phức tạp của tội phạm, cũng như tình trạng bạo loạn, chống người thi hành công vụ diễn ra trong thời gian gần đây, đòi hỏi tổ chức cảnh sát cơ động cần phải được hoàn thiện hơn nữa nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với quá trình xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung được thành lập để huấn luyện, sử dụng ngựa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là một lĩnh vực mới, chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng như kỹ năng trong công tác huấn luyện nghiệp vụ, bên cạnh đó cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đối với lực lượng này còn hạn chế, nhưng với sự quyết tâm của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, không ngại khó, ngại khổ của các cán bộ, chiến sĩ, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh đã đạt được những kết quả ban đầu đáng ghi nhận.

“Tôi tin tưởng rằng, với bề dày 46 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng cảnh sát cơ động, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ vượt qua khó khăn ban đầu, từng bước phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Để làm được điều này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, chủ động nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của lực lượng cảnh sát cơ động, trong đó có khối kỵ binh nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho lực lượng này. Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cần quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, doanh trại; xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể để lựa chọn cán bộ, chiến sỹ và chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh làm tốt công tác rèn quân, đoàn kết, xây dựng lực lượng có kỷ cương, kỷ luật, trình độ huấn luyện, sử dụng ngựa có sức chiến đấu cao ở bất kỳ địa bàn tác chiến nào; phối hợp với các lực lượng khác thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” trong tình hình mới.