Trisha White, một người dân New York, cho biết cô cảm thấy mức độ rủi ro như nhau dù con trai 9 tuổi có đến trường hay không. Tuy nhiên, theo cô, rõ ràng việc học cùng các bạn ở lớp tốt hơn nhiều so với học từ xa. Trong ảnh là Thị trưởng New York Eric Adams và Hiệu trưởng trường New York David Banks. Ảnh: Reuters.