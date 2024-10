Hình ảnh Lãnh đạo MTTQ Việt Nam và đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X là 405 (tăng 20 so với khóa IX), trong đó, tái cử là 249 (tỷ lệ 61,5%), mới là 156 (tỷ lệ 38,5%); Số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X là 72 (tăng 10 so với khóa IX), trong đó tái cử là 49 (tỷ lệ 68,1%), mới là 23 (tỷ lệ 31,9%); Số lượng thành viên Ban Thường trực là 6 (bằng khóa IX); số lượng Phó Chủ tịch không chuyên trách là 8 (tăng 2 vị so với khóa IX).