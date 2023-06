Gần như tất cả các trường hợp tử vong đều do say nắng và một số ít do mất nước. Khoảng 64% số nạn nhân thiệt mạng xảy ra ở bang Nuevo Leon, phía bắc Mexico, giáp với bang Texas của Mỹ. Hầu hết những trường hợp còn lại ở các bang Tamaulipas và Veracruz lân cận thuộc vùng duyên hải Vịnh Mexico. Trong ảnh, nhân viên y tế đang giúp đỡ một người phát ốm vì nắng nóng ở thủ đô Mexico ngày 27/6. Ảnh: Reuters.