Hình ảnh thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hà Nội

Năm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội đã huy động hơn 14.000 cán bộ, công chức, viên chức tham gia coi thi; 695 cán bộ, công chức, viên chức tham gia Ban Chấm thi và 64 cán bộ, công chức, viên chức tham gia Ban In sao đề thi. Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, đặc biệt là đối với các điểm thi gần nhà dân.