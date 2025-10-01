HLV Vũ Hồng Việt nói gì khi Thép xanh Nam Định đấu Eastern FC trên mặt sân cỏ lạ?

HLV Vũ Hồng Việt cùng Thép xanh Nam Định quyết tâm giành trọn 3 điểm

Phát biểu tại buổi họp báo, HLV Vũ Hồng Việt khẳng định đội bóng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nắm bắt được đối thủ.

HLV Vũ Hồng Việt họp báo trước trận gặp Eastern FC (Hong Kong). Ảnh: NĐ

"Toàn đội đã chuẩn bị sẵn sàng. Qua những phân tích chiến thuật, chúng tôi đã nắm rõ được điểm mạnh và điểm yếu của đối phương", HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.

Thuyền trưởng của Thép xanh Nam Định cũng nhắc đến một yếu tố khách quan là mặt cỏ sân Mong Kok có sự khác biệt so với sân thi đấu của đội.

"Năm ngoái, chúng tôi đã từng thi đấu trên sân này và biết được những khó khăn nhất định. Dẫu vậy, tôi nghĩ đây không phải trở ngại quá lớn và toàn đội vẫn đặt mục tiêu cao nhất", HLV Vũ Hồng Việt nhấn mạnh, thể hiện sự quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Nam Định kỳ vọng sẽ mang về một kết quả tích cực. Ảnh: N Đ

Trung vệ Lucas Alves tin vào đấu pháp và "tinh thần chung"

Đồng quan điểm với HLV trưởng, trung vệ Lucas Alves bày tỏ sự hứng khởi khi đội bóng trở lại đấu trường châu lục và tái ngộ sân Mong Kok.

"Chúng tôi rất vui khi quay trở lại AFC Champions League và đặc biệt lại một lần nữa thi đấu ở sân Mong Kok. Tuy nhiên, đội bóng chúng tôi không có quá nhiều sự thay đổi", Lucas cho biết.

Trung vệ Lucas Alves. Ảnh: N Đ

Cầu thủ người Brazil đặt trọn niềm tin vào ban huấn luyện và các đồng đội: "Hơn hết, với đấu pháp của ban huấn luyện, chúng tôi tin rằng mình sẽ lại chiến thắng.

Sẽ có những sự khác biệt nhất định khi thi đấu ở các đấu trường khác nhau, nhưng điều quan trọng là chúng tôi cùng mang một tinh thần chung của sự quyết tâm và chiến thắng".



Trận đấu giữa Eastern FC v Nam Định FC trong khuôn khổ vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26 sẽ diễn ra vào lúc 17h00 (giờ Việt Nam), ngày 2/10, trên SVĐ Mong Kok.