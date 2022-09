Chào Hoàng Vũ Samson, cái tên của anh có gì đó thật đặc biệt, nửa Việt nửa Nigieria?



- Tên thật của tôi là Samson Kayode Olaleye, tôi sinh ra và lớn lên ở Nigeria. Tôi yêu bóng đá từ nhỏ, bóng đá là hơi thở của tôi. Tôi đá cho đội hạng nhất Nigieria với cái tên đầy đủ của mình như vậy. Quãng thời gian đá cho Than Quảng Ninh rồi Đồng Tháp, tôi vẫn mang cái tên khai sinh của mình. Nhưng khi về Hà Nội thì bố Hiển (bầu Hiển - PV) đã "khai sinh" cho tôi cái tên mới là Hoàng Vũ Samson.

Lúc đặt tên Việt Nam cho anh, bầu Hiển có nói gì với anh về ý nghĩa cái tên Hoàng Vũ không?

- Không, bố Hiển chỉ đặt tên cho tôi như vậy mà không nói thêm về ý nghĩa cái tên. Tôi trân trọng và yêu quý bố Hiển nên đã dùng cái tên ấy trên hành trình sự nghiệp của mình.

Thông thường quan hệ giữa ông bầu - cầu thủ, là mối quan hệ cộng sinh của thành tích - lợi ích. Tức là anh có giá trị, anh xứng đáng với đồng tiền ông chủ bỏ ra thì anh được trọng dụng. Nhưng khi nghe anh gọi "bố Hiển", hẳn mối quan hệ giữa anh và bầu Hiển phải có những thứ tình cảm lớn hơn mối quan hệ công việc?

- Trong sự nghiệp cầu thủ, tôi có mối quan hệ thân thiết với hai ông bầu: Bầu Hiển (Hà Nội) và bầu Hùng (CLB Bóng đá TP.HCM). Bầu Hiển là người tâm lý với cầu thủ và hay chia sẻ với tôi nhiều chuyện trong cuộc sống. Đó là lý do vì sao tôi gắn bó với bầu Hiển 8 năm. Còn giai đoạn tôi gặp căng thẳng lớn ở Thanh Hóa thì bầu Hùng thường gọi điện chia sẻ với tôi và giúp tôi cân bằng lại cảm xúc, ổn định tinh thần trở lại. Bầu Hùng mỗi lần gọi điện cho tôi, ông thường quan tâm đến việc tôi ăn ở thế nào, tinh thần của tôi ra sao? Sự động viên kịp thời giai đoạn tôi rất mỏi mệt ấy thật ấm lòng. Vì tôi ở xa gia đình.

Quan hệ với bầu Hiển vậy, sao anh lại dứt áo ra đi đến CLB Thanh Hóa? Anh từng đến đội bóng châu Âu nhưng bị hụt vì còn vướng điều khoản hợp đồng với Hà Nội. Vậy tại sao khi rời Hà Nội và sau này là Thanh Hóa, anh không tiếp tục thực hiện giấc mơ châu Âu của mình khi đã là cầu thủ tự do?

- Như bạn biết đấy, tôi đã ở Hà Nội 8 năm rồi. Một quãng thời gian không phải là ngắn với đời cầu thủ. Tôi cũng muốn thay đổi môi trường để tìm kiếm những trải nghiệm, cơ hội, thách thức mới cho bản thân. Đúng là trước đây tôi có giấc mơ đến châu Âu thi đấu nhưng vì vướng hợp đồng nên tôi đã bỏ lỡ cơ hội đó. Sau này là cầu thủ tự do thì tôi đang ở phong độ không tốt và những đội bóng nhỏ ở châu Âu mời chào không đủ sức hấp dẫn tôi nữa. Tôi muốn đến Thành phố Hồ Chí Minh, đây là mảnh đất phát triển nhất ở Việt Nam. Trải nghiệm CLB TP.HCM cũng thật tuyệt vời, đãi ngộ tốt, đời sống tinh thần của tôi cũng được chữa lành ở môi trường bóng đá tuyệt vời này. Bóng đá Việt Nam đã nâng bước cuộc đời tôi. Giúp tôi thoả mãn đam mê và kiến được tiền lương thiện.

Lúc anh đang thi đấu ở Hạng Nhất Nigeria, cơ duyên nào anh lại chọn Việt Nam mà không phải quốc gia nào khác?

- Đại diện của tôi ở Nigeria làm việc với đại diện ở Việt Nam là anh Trần Tiến Đại. Bố tôi mong muốn tôi học hành đến nơi đến chốn và không muốn cho tôi theo nghiệp cầu thủ. Nhưng tôi vẫn chọn bóng đá và bố mẹ tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Là một cầu thủ, tôi cũng muốn thử sức mình ở một môi trường bóng đá khác để phát triển bản thân, vì thế tôi đã quyết định rời Nigeria đến Việt Nam và thấy hứng thú với lời mời này.

Có một chuyện không biết là thực hay hư, Hoàng Vũ Samson đã có vợ và hai con ở Nigeria rồi. Nhưng anh cũng có thêm duyên mới với một người phụ nữ Việt Nam để có "tổ ấm" đi về?



- Đúng là khi mới đến Việt Nam, tôi có quan hệ với một người phụ nữ Việt Nam và có với nhau một đứa con. Lúc ấy vợ tôi ở Nigieria cũng biết chuyện này và cô ấy đã chấp nhận chuyện tôi có một gia đình nhỏ ở Việt Nam. Thế nhưng mối quan hệ của tôi và người phụ nữ Việt Nam đã kết thúc, con tôi cũng không may đã qua đời. Vợ tôi ở Nigieria cũng biết chuyện này.

Hiện tại anh sinh hoạt tại CLB hay thuê nhà ở ngoài? Đến với CLB TP.HCM mới 9 tháng, anh có mối quan hệ thân tình với cầu thủ nào không?

- Tôi thuê căn chung cư và sống ở ngoài, tôi chỉ đến CLB theo lịch tập. Tôi không có người đồng đội thân nhất vì tôi thân thiết với tất cả đồng đội trong đội bóng.

Câu chuyện với CLB Thanh Hóa là một trải nghiệm không mấy sáng sủa trong sự nghiệp cầu thủ của anh. Chuyện tiêu cực ấy anh đã giải quyết xong chưa?

- Về cơ bản, chuyện giữa tôi và CLB Thanh Hóa đã được giải quyết xong rồi. Đó là một trải nghiệm buồn sẽ đọng lại trong tâm trí tôi và làm ảnh hưởng tới cảm xúc của tôi một thời gian rất dài. Tôi đã phải đền bù hợp đồng cho CLB Thanh Hóa để kết thúc mọi chuyện. Tuy nhiên, câu chuyện này VFF đã phân xử thiếu công bằng với tôi, bởi CLB Thanh Hóa còn nợ lương tôi nửa mùa bóng, mỗi tháng 12.000 đô la nữa. Họ phải trả thêm cho tôi để kết thúc mới đúng.

Ý tôi là anh đã xử lý dứt điểm với CLB Thanh Hóa chưa?

- Thì coi như đã xử lý xong, phần thiệt thòi về tôi mà thôi. Tôi đã đệ đơn lên FIFA nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.

Tiền đạo Hoàng Vũ Samson được coi là "cỗ máy" ghi bàn của V.League, nỗi khiếp đảm của các thủ môn. 9 tháng đặt chân đến CLB TP.HCM, anh ghi được mấy bàn thắng rồi, cảm giác phong độ của anh thời điểm này ra sao?



- Tôi đến CLB TP.HCM trong cảm xúc còn nặng nề tiêu cực từ CLB Thanh Hóa, cộng với quãng thời gian không được ra sân khiến phong độ của tôi giảm sút. Tôi thức đêm nhiều, suy nghĩ, mỏi mệt về những trải nghiệm ấy. Hiện tại tôi đã ổn hơn do môi trường thi đấu và đãi ngộ của CLB TP.HCM rất tốt, chu đáo với cầu thủ.

- Tôi ghi 1 bàn trong trận gặp Thanh Hóa, 1 bàn trong trận gặp Sài Gòn FC. Phong độ của tôi giai đoạn này đã tốt hơn giai đoạn đầu mới về CLB TP.HCM nhưng để đạt tốt nhất thì chưa.

Mức lương mà CLB TP.HCM trả cho anh tốt hơn ở CLB Thanh Hóa chứ?



- Thu nhập từ chuyển nhượng và lương thì có thể không cao bằng CLB Thanh Hóa nhưng đời sống tinh thần của cầu thủ thì tốt hơn rất nhiều. Tôi cũng đang nỗ lực lấy lại phong độ của mình. Mùa này chưa tốt thì cũng là khởi đầu cho tôi ở mảnh đất dễ thở này nhưng tôi có niềm tin rằng mọi thứ sẽ tốt hơn cho mùa V.League sau.

- Cá nhân tôi là cầu thủ, là tiền đạo, sứ mệnh của tôi khi khoác áo các đội bóng, vào sân là khát khao ghi bàn, lập công.

Anh đến CLB TP.HCM trong tâm trạng không được tốt. Cơ quan chủ quản này cũng rối bời về nhân sự khi thay đổi HLV Trần Minh Chiến bằng HLV Triệu Việt Hoàng, phong độ của đội bóng đi xuống khiến lãnh đạo đội bóng rất áp lực. Anh có cảm thấy áp lực nhiều không?

- Đội bóng nào cũng gặp vấn đề nội bộ của riêng họ sau mỗi mùa bóng, những vấn đề khó khăn không phải không giải quyết được. Họ chỉ cần có những cầu thủ tốt, phong độ cầu thủ tốt thì câu chuyện của CLB sớm muộn cũng được giải quyết, không mùa này thì đến mùa sau mà thôi.

Việc thay HLV Trần Minh Chiến bằng HLV Trương Việt Hoàng, Hoàng Vũ Samson đến TP.HCM tháng 1/2022, 9 tháng thôi nhưng phải làm quen với chiến thuật của hai người thầy, anh có cảm giác bị "vênh" về chiến thuật mà hai người thầy ấy chỉ đạo trên sân không?

- Tôi không nói về chiến thuật bởi thầy Trần Minh Chiến và Trương Việt Hoàng đều có những năng lực riêng để dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên tôi nói ở góc độ cảm xúc chạm đến cầu thủ thì thầy Trương Việt Hoàng "gần gũi, tâm lý, cởi mở" với cầu thủ nhiều hơn. Đây là điểm cộng lớn nhất của thầy Trương Việt Hoàng. Có một sự thật là khi thầy Hoàng dẫn dắt đội bóng thì đội bóng thi đấu tốt hơn, ghi được nhiều bàn thắng hơn, 3 trận ghi được 7 bàn. Nếu phong độ này duy trì từ đầu, chắc chắn chúng tôi sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn.

Hoàng Vũ Samson và Lee Nguyễn là 2 ngôi sao của CLB TP.HCM. Cảm xúc của anh khi CLB TP.HCM đưa Lee trở lại?

- Không chỉ riêng tôi mà cả CLB TP.HCM đều rất vui khi Lee Nguyễn trở lại thi đấu cùng chúng tôi, đó là tin tốt lành. Có Lee Nguyễn, chúng tôi sẽ có những màn tấn công đẹp mắt đáng mong chờ ở V.League. Tôi cho rằng CLB TP.HCM đầu tư mời Lee Nguyễn trở lại thời điểm này là hoàn toàn xứng đáng.

Đánh giá chung về V.League năm nay, anh thấy mặt bằng chung các đội bóng ở mùa giải 2022 mạnh, yếu thế nào? Đội bóng nào thực sự mạnh khiến CLB TP.HCM phải nỗ lực để giành chiến thắng?

- Do V.League 2021 bị hủy giữa chừng vì dịch bệnh nên phong độ thi đấu của các cầu thủ đều đi xuống. Các đội bóng trở lại thi đấu V.League năm nay, nếu họ thắng thì chiến thắng ấy cũng do may mắn nhiều hơn là thực lực.

Là cầu thủ ngoại binh thi đấu ở Việt Nam nhiều năm qua, hẳn Hoàng Vũ Samson cũng theo dõi ĐTQG Việt Nam chứ?



- Có chứ, tôi theo dõi rất kỹ là đằng khác. Đội tuyển trong ba năm gần đây giữ vị trí hàng đầu Đông Nam Á. Trước đây vị trí đó thuộc về Thái Lan. Malaysia cũng là đội bóng mạnh. Nhưng giờ Việt Nam đã vượt qua những đội bóng mạnh ấy.

Anh nhìn nhận thế nào về ông Park và những điều ông đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam mấy năm qua?Anh ấn tượng cầu thủ nào của ĐTQG?

- HLV Park Hang-seo đã thay đổi rất lớn cho bóng đá Việt Nam, điều tuyệt vời ông ấy làm được là giúp cầu thủ tự tin dù đá trên sân nhà hay sân khách. Cầu thủ tôi tin rằng họ có thể đi xa hơn trong sự nghiệp của mình là Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Hoàng Đức (Viettel). Quang Hải là một cầu thủ xuất sắc và cậu ấy đã đến Pháp thi đấu.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện cởi mở, thẳng thắn này, chúc anh thi đấu thành công tại CLB TP.HCM!