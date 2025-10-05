Hotgirl bóng chuyền Phạm Thị Hiền khoe nhan sắc đỉnh cao

Hot girl bóng chuyền Phạm Thị Hiền khoe vóc dáng gây “sốt”

Mới đây trên trang cá nhân của mình, phụ công Phạm Thị Hiền tung bộ ảnh với nhan sắc xinh xắn cùng nụ cười rạng ngời gây chú ý. Hình ảnh của cô được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn bóng chuyền trong nước. Dưới các bài đăng, rất nhiều bình luận dành sự khen ngợi cho nhan sắc của phụ công cao 1m72 này. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp các fan được thấy Phạm Thị Hiền xõa tóc thay vì cột cao như khi thi đấu.

Phạm Thị Hiền hiện đang khoác áo CLB Thông tin Binh Đoàn 19. Nữ phụ công có biệt danh “sóc nhỏ” tuy có chiều cao khiêm tốn nhưng vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng bám chắn nhanh, di chuyển linh hoạt và phán đoán tốt.

15 tuổi mới đến với bóng chuyền, cái tuổi được coi là muộn để bắt đầu với môn thể thao vốn đòi hỏi rất nhiều sự khổ luyện các kĩ năng thi đấu ngay từ khi còn rất trẻ nhưng Phạm Thị Hiền càng lúc càng khẳng định được tài năng của mình.

Để bù lại cho hạn chế về chiều cao, Phạm Thị Hiền chia sẻ ngoài những bài tập theo giáo án của ban huấn luyện ở CLB Thông tin Binh Đoàn 19 thì ngoài giờ cô còn tích cực tập bật bục, tập tạ và tập chạy để tăng tốc độ di chuyển và sức mạnh ở đầu gối.

Nhan sắc và vóc dáng nổi bật của Phạm Thị Hiền.

Chính sự khổ luyện không ngừng đã giúp cô chơi càng lúc càng chững chạc, hiệu quả. Không chỉ tập luyện chăm chỉ, Phạm Thị Hiền còn luôn tập luyện và thi đấu với tinh thần chiến binh. Giờ đây, "sóc nhỏ" (biệt danh mà đồng đội đặt cho Phạm Thị Hiền) đã là thành viên ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam và là trụ cột tại CLB Binh Chủng Thông Tin - Trường Tươi Bình Phước...

Trong giải vô địch châu Á 2023, Phạm Thị Hiền đã gây chú ý khi góp công vào màn ngược dòng của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam trước Hàn Quốc.

Vẻ đẹp "trong sáng" của Phạm Thị Hiền (Ảnh: FBNV)