Chủ một cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện về PCCC tại phường Hoàng Liệt cho hay, sau khi bị lực lượng chức năng kiểm tra cách đây vài ngày, quán karaoke của chị đã bị đóng cửa do không thẩm định được an toàn PCCC. “Tôi đã lắp đặt hệ thống PCCC đầy đủ và có đủ giấy tờ nhưng do nhà chủ ở tầng 4 nên lực lượng chức năng không thẩm định được. Do quán được đầu tư quá nhiều nên khi phải đóng cửa khiến gia đình bị ảnh hưởng lớn về kinh tế”.