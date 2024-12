Khách Tây "đội mưa" trải nghiệm cày ruộng cùng nông dân Hội An Mưa tầm tã, khách Tây vẫn xuống đồng đi cày cùng nông dân Hội An

Ngày 28/12, tại cánh đồng làng An Mỹ (phường Cẩm Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã diễn ra Lễ hội xuống đồng Cẩm Châu 2025. Tại đây, du khách nước ngoài thích thú khi được trải nghiệm cày ruộng, cáy lúa và thưởng thức ẩm thực dân dã cùng nông dân Hội An.