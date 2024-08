Khám phá di tích An Lăng, nơi an nghỉ của ba vị vua triều Nguyễn sau trùng tu Khám phá di tích An Lăng, nơi an nghỉ của ba vị vua triều Nguyễn sau khi chi 40 tỷ đồng để trùng tu

Di tích An Lăng nơi an nghỉ 3 vị vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân đã mở cửa du khách tham quan miễn phí từ đầu tháng 8, sau tỉnh Thừa Thiên - Huế chi 40 tỷ đồng để trùng tu.