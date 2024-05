Khám phá ngôi làng từng giàu nhất Trung Quốc, nơi ai cũng là tỷ phú nhưng không được mang tài sản rời khỏi làng

Ngoài ra, các nhà máy thép bị buộc cạnh tranh với doanh nghiệp quốc doanh lớn hơn. Công ty dệt may gần khách sạn Longxi thì bán những chiếc áo phong cách cũ với giá lên tới 200 nhân dân tệ. Triển vọng kinh doanh của ngành này cũng không mấy sáng sủa khi các thương hiệu nước ngoài như Uniqlo và Gap thâm nhập vào Trung Quốc. Từ năm 2017, các khó khăn tài chính ập đến. Tập đoàn Hoa Tây đã nợ tới hơn 40 tỷ nhân dân tệ (khoảng gần 6 tỷ USD). Theo Think China, cổ tức của các cổ đông giảm từ 30% xuống còn 0,5%. Hàng trăm người dân sinh sống ở đây đã phải xếp hàng để lấy lại tiền gốc của họ từ tập đoàn Hoa Tây. Ảnh: Trip, Li Gen, Think China.