Ông Vũ Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNNm, Sở LĐTB&XH, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo một số đơn vị liên quan tại tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai và thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại.

Mưa lớn kéo dài gây lũ làm 4 người thiệt mạng, 3 người bị thương

Từ ngày 4/8 đến ngày 6/8/2023, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Đặc biệt từ chiều tối ngày 5/8 đến rạng sáng ngày 6/8, mưa lớn gây ra lũ quét, sạt lở đất làm thiệt hại người, cơ sở hạ tầng và tài sản của nhân dân.

Trong đó, thiệt hại về người: 4 người chết, 3 người bị thương tại 6 bản thuộc 2 xã Tà Mung và Khoen On (huyện Than Uyên). Nguyên nhân được xác định: 2 người dân ở khu lán nương bị đất đá sạt lở vào (1 người chết, 1 người bị thương); 3 người bị lũ cuốn (1 người chết; 2 người bị thương); 1 trường hợp chết do bị sạt lở vào nhà; 1 nam thanh niên khoảng 18 tuổi chưa rõ danh tính bị cuốn trôi trên suối Nậm Mở.

Thiệt hại về tài sản: 75 nhà ở; 3,09ha lúa; 0,05ha chè bị ảnh hưởng; mưa lũ đã làm sạt lở, hư hỏng 4 công trình thuỷ lợi tại huyện Than Uyên; làm sụt lún, sạt lở nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh...

Tại các nơi đến kiểm tra, Đoàn công tác UBND tỉnh Lai Châu đã đánh giá cao công tác triển khai ứng phó của Ban Chỉ huy các cấp huyện Than Uyên, bàn các giải pháp khắc phục và chỉ đạo trực tiếp ở các địa điểm.

Đoàn kiểm tra đã chỉ đạo rà soát lại các điểm dân cư có nguy cơ cao để chủ động phương án ứng phó; bố trí ngay phương tiện, lực lượng thông tuyến để đảm bảo giao thông; tiếp tục kiểm tra khu vực sông suối bị cản trở để thanh thải dòng chảy, đảm bảo dòng chảy thông suốt, tránh lũ quét phá hoại sản xuất.



Đồng thời yêu cầu cơ quan Ban Chỉ huy các cấp tuân thủ trực và các phương án phòng, chống theo quy định; cử lực lượng xuống địa bàn bám, nắm, vận động bà con chủ động ứng phó với mưa lũ.

Mưa lớn kéo dài gây lũ làm thiệt hại về người và tài sản của người dân ở huyện Than Uyên, Lai Châu.

Tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân nâng cao ý thức và kỹ năng phòng tránh. Thông báo với bà con trong thời gian cao điểm mưa lũ không đánh bắt cá, vớt củi trên lòng sông, suối, lòng hồ, không lên lán nương; bố trí người hỗ trợ tại các điểm đang bị sạt lở để hỗ trợ, cảnh báo. Tiếp tục rà soát thiệt hại về sản xuất để hỗ trợ theo quy định; thông tin tình hình kịp thời tới Ban Chỉ huy cấp trên...

Hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ

Đến thăm các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thăm hỏi, động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn.

Trao hỗ trợ cho các hộ gia đình, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, huy động các lực lượng, các nguồn lực khác hỗ trợ, tiếp tục giúp các gia đình vượt qua khó khăn, khôi phục lại nhà cửa, sản xuất, sớm ổn định cuộc sống...

Ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã tới kiểm tra thiệt hại do mưa lũ và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại.

Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện Than Uyên, các trường hợp thương vong đã được hỗ trợ khẩn cấp, bảo trợ xã hội mỗi gia đình có người bị chết 18 triệu đồng, có người bị thương 3,6 triệu đồng.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu hỗ trợ mỗi trường hợp trẻ em bị chết, bị thương 2 triệu đồng, Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Than Uyên hỗ trợ mỗi trường hợp 500 nghìn đồng.