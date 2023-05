Lan can bảo vệ nhiều con sông tại Hà Nội hư hỏng, nghiêng đổ, xuống cấp nghiêm trọng

Để đảm bảo an toàn và giảm nguy cơ xảy ra những vụ tai nạn, hầu hết những con sông chảy trong nội thành đều lắp đặt hệ thống lan can dọc theo chiều dài bờ sông. Nhưng theo ghi nhận của PV Dân Việt, sáng ngày 10/5, nhiều đoạn lan can bảo vệ tại sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Lừ đang trong tình trạng hư hỏng, nghiêng đổ, xuống cấp nghiêm trọng, có nơi thậm chí đã không còn lan can bảo vệ. Trong ảnh là lan can bảo vệ hư hỏng nghiêm trọng tại sông Tô Lịch (đoạn giáp phố Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy).