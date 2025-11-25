Lao mình vào giữa dòng lũ lịch sử, giành lại hơi thở cho người dân, không nhận hai chữ “người hùng”

Những người lao vào trận lũ lịch sử: Cứu người là vinh quang lớn nhất

Những ngày qua, trong trận mưa lũ lịch sử ở miền Trung, cùng với lực lượng chức năng, còn có những đội, nhóm cứu hộ vì cộng đồng từ khắp nơi trong cả nước không quản hiểm nguy, lao vào tâm lũ để cứu người.

Với tinh thần quả cảm, họ đã góp phần không nhỏ giúp giảm thiểu những thiệt hại cho vùng lũ tại Đắk Lắk và nhiều tỉnh thành khác. Tuy nhiên, khi được gọi là “người hùng”, họ lắc đầu cười và nói đó đơn giản chỉ trong họ là hai chữ “nghĩa tình” với đồng bào.

Chiếc cano cứu hộ của Nhóm chung tay vì cộng đồng Đà Nẵng tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Ảnh Nhóm ứng cứu Đà Nẵng

Sau 5 ngày đêm lao mình vào giữa rốn lũ tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn và cứu trợ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ), khi nước lũ đã rút cạn, những thành viên Nhóm ứng cứu chung tay vì cộng đồng Đà Nẵng mới có thể tạm dừng lại, nghỉ ngơi.

Anh Đào Đặng Công Trung (ở Hội An, Đà Nẵng), nhóm trưởng chia sẻ, ngay từ chiều 19/11, khi nước lũ ở ven biển Nam Trung bộ ở mức đỉnh lịch sử, nhóm cứu hộ gồm 5 người đã lập tức xuất phát, đến khoảng hơn 2h chiều Đà Nẵng để đến Đắk Lắk.

Bất chấp chuyến hành trình ấy đầy hiểm nguy, giữa những tuyến đường bị nước lũ vây quanh, dòng nước cuộn xiết, nhưng bằng sự gan dạ, kinh nghiệm và cả chút may mắn, nhóm đã vào được tới Phú Yên (cũ).

Gương mặt bơ phờ, râu ria mọc dài, của anh Đào Đặng Công Trung (ở Hội An, Đà Nẵng), sau nhiều ngày cùng nhóm lao mình vào giữa tâm trận lũ lịch sử tại Đắk Lắk. Ảnh: Công Nam

Những thứ nhóm mang theo đó cano, xuồng hơi, một sốt vật dụng chuyên dùng khác nhưng hơn hết là họ mang theo tinh thần không lùi bước, chẳng ngại nguy nan. Nhóm tìm đến các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk để cùng phối hợp tham gia ứng cứu người dân ở những nơi nguy hiểm nhất, từ Tuy Hoà qua xã Hoà Thịnh rồi qua phường Đông Hoà và nhiều nơi ngập lụt sâu khác.

Các anh chẳng thể nhớ đã cứu bao nhiêu người, vì trong lúc khẩn cấp, sinh mạng con người là ưu tiên duy nhất, không còn chỗ cho việc thống kê những con số. Nhiều người gọi các anh là người hùng thầm lặng, nhưng các anh đã từ chối danh xưng ấy.

Nhiều người dân ở Đắk Lắk ngồi trên mái nhà nhận được đồ cứu trợ trong trận lũ lịch sử tại khu vực miền Trung. Ảnh Nhóm ứng cứu Đà Nẵng

“Chúng tôi không phải là người hùng thầm lặng, mà chúng tôi là người yêu đồng bào, chúng tôi dấn thân vào mưa lũ vì đồng bào. Kết hợp, hỗ trợ cơ quan chức năng, để làm những việc chúng tôi có chuyên môn trên sông nước và quan trọng nhất đó là việc cứu người. Chúng tôi nghĩ rằng với tấm lòng, chứ không phải làm để làm anh hùng”, anh Trung bộc bạch.

Mặc dù có sức khoẻ, kỹ năng và phương tiện nhưng không ít lần, các thành viên nhóm cứu hộ cũng phải đứng trước lằn ranh sinh tử khi nước lũ quá lớn và chảy quá xiết, cuốn theo rác thải, gỗ, vật cản.

Theo anh Trung, đã có lúc thuyền mất lái, bị lật và bị cuốn trôi. Khi ấy, chỉ có kinh nghiệm, sự bình tĩnh và phải cộng với những yếu tố may mắn mới giúp các anh thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong những tình huống nguy nan ấy.

Dù như thế, nhưng khi vừa đưa người dân vào bờ an toàn, các anh lại tiếp tục lao vào dòng lũ dữ để cùng với bộ đội, công an cứu người.

Anh Trần Phong (Nhóm cứu trợ Đà Nẵng) kể lại với phóng viên về quá trình tham gia cứu hộ trong trận lũ lịch sử. Ảnh Công Nam

Trên khuôn mặt hiện rõ những nét bơ phờ sau 5 ngày đêm đi giúp dân, giọng của anh Trần Phong (nhóm cứu trợ Đà Nẵng) cũng khàn vì nhiều ngày dầm nước, vì lạnh và vì mệt.

Tuy nhiên, trong ánh mắt anh Phong dường như chứa những ký ức, những tiếng kêu xé lòng của người dân trong trận lũ lịch sử không thể nào quên.

“Điều làm cho tôi nhớ nhất đó là tiếng kêu cứu của bà con mình. Khi nghe những tiếng ấy tôi không thể chịu nổi”, anh Phong chia sẻ.

Sau khoảng 1 phút trầm tư, anh Phong tiếp tục nói: “Khi tôi vừa đến đất Tuy Hoà, Phú Yên (cũ) ấn tượng đầu tiên là bà con cứ gào thét “chú ơi, anh ơi, hãy giúp một bà mẹ đang chuẩn bị chuyển dạ”. Chẳng chần chừ dù chỉ 1 thoáng, chúng tôi tất cả bỏ thuyền xuống và cố gắng.

Mục tiêu ban đầu là ưu tiên người già, phụ nữ và trẻ con, mà nghe một thông tin một người phụ nữ chuyển dạ thì không có lý do gì để chần chừ không cứu. Chúng tôi phải cố gắng chạy đua với thời gian và anh em mỗi người một tay trong đợt lũ vừa qua”.

Khoảng khắc xúc động sau khi được cứu của một người dân vừa thoát nạn sau trận lũ lịch sử của miền Trung. Ảnh Nhóm ứng cứu Đà Nẵng

Có mặt tại các điểm ngập sâu của xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ) từ khoảng 17-18 giờ chiều 19/11 (thời điểm mức độ nước lũ chuẩn bị vượt mức lịch sử), anh Võ Minh Phương (ở phường Buôn Ma Thuột), thành viên đội cứu trợ Đắk Lắk, cùng đội của mình di chuyển bằng xe tải chở theo thức ăn, nước uống và kèm một chiếc ca nô nhỏ để hỗ trợ cứu hộ.

“Việc đi lại giữa dòng nước lũ vô cùng khó khăn. Đến nơi, chúng tôi mỗi người một việc, phối hợp với đoàn cứu trợ xã Ea Ly. Chúng tôi bắt đầu từ khu vực cầu C2, sau đó tiếp tục vào các điểm bị cô lập, đưa người dân đang trú trên nóc nhà đến nơi cao ráo, an toàn như các nhà tầng, trường học có tầng 2, tầng 3”, anh Phương kể lại.

Theo anh Phương, những ngày qua có rất nhiều đoàn từ các tỉnh, thành cùng tìm đến vùng rốn lũ Phú Yên cũ, chung tay cứu trợ vì nghĩa đồng bào.

Phóng viên Dân Việt gặp anh Võ Minh Phương (ở phường Buôn Ma Thuột) lúc khoảng 17h chiều, ngày 20/11, tại xã Hòa Mỹ, một trong những xã chịu ảnh hưởng nặng nề do trận lũ lịch sử vừa qua. Ảnh Công Nam

Là một người trực tiếp lái xuồng hơi để cứu hộ, cứu trợ của 1 đoàn khác, có mặt ngay từ ngày đầu của trận mưa lũ lịch sử vừa qua ở miền Trung, anh Trần Ngọc Quyền, một cán bộ ở viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, dù đã trải qua nhiều đợt đi cứu hộ vùng lũ, nhưng chưa bao giờ anh chứng kiến dòng lũ nào dữ dội như lần này ở Đắk Lắk.

Nước lũ lên quá nhanh, nước chảy rất xiết lại đầy chướng ngại vật cản nên ngay cả những người đi cứu hộ như anh khó đảm bảo an toàn cho chính mình. Trong lũ dữ như thế, cứu được người là niềm vui khó tả với những người đi cứu hộ như anh Quyền.

“Lái xuồng hơi trong điều kiện mưa lũ dữ dội, nước chảy xiết thật sự rất nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cứu được hơn chục người, trong đó một bà bầu và em bé nên rất vui. Chúng tôi mang theo cả tấm lòng, tại vì thấy bà con vất vả, tội quá”.



Nụ cười vui vẻ của anh Trần Ngọc Quyền, một cán bộ ở viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, sau 5 ngày cứu hộ tại Đắk Lắk. Ảnh Công Nam

Không có họ, gia đình tôi chẳng biết còn ai sống qua nổi trận lũ lịch sử này!

Chị Nguyễn Thị Trúc Phương, ở phường Đông Hòa là một trong số những người may mắn được giải cứu trong đợt mưa lũ lịch sử này. Gia đình chị có 8 người, trong đó có 3 trẻ nhỏ đã được lực lượng cứu hộ ứng cứu khi nước lũ gần chạm mái nhà. Chị Phương xúc động với tinh thần quả cảm của lực lượng đi cứu hộ.

“Nhà em ngay bờ sông, nhờ có chồng và thím kêu cứu, mấy anh cứu hộ thấy được mới vào đưa hết mọi người ra. Một em bé 1 tuổi và 2 đứa cháu. Em xin cảm ơn đội cứu hộ đã rất nỗ lực, rất tận tình, không có họ thì chẳng biết giờ đây gia đình có còn ai không”, chị Lành xúc động nói.

Chị Nguyễn Thị Trúc Phương, ở phường Đông Hòa - rốn lũ của tỉnh Đắk Lắk - chia sẻ với Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ngày 22/11. Ảnh Công Nam

Gặp phóng viên Dân Việt lúc chiều muộn ngày 20/11, khi vừa được hỗ trợ đưa ra khỏi vùng ngập sâu trên 2m để đi nhận hàng cứu trợ, ông Lê Văn Cách, ở thôn Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ, vẫn đang lạnh run vì nước mưa.

Ông Lê Văn Cách, ở thôn Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ với phóng viên Dân Việt vào chiều ngày 20/11, rằng nước lũ chỉ mới rút có 1 chút ít. Ảnh Công Nam

“Trong xóm có khoảng 70-80 người, nhiều phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, may mắn đến được những ngôi nhà cao nên mọi người đều an toàn. Tuy nhiên, do chẳng kịp mang theo đồ ăn, thức uống gì nên giờ tôi cố gắng ra phía ngoài này để xin ít đồ cứu trợ mang về cho mọi người”, ông Cách nói.

Còn ở xã Đồng Xuân, (huyện Đồng Xuân cũ), nơi mà có những điểm ngập sâu tới 8m nước, bà Hồ Thị Phi Yến (82 tuổi, ở xóm Giữa, thôn Long Châu) chia sẻ nhà có 5 người, nước dâng quá nhanh nên trong xóm nhiều người chẳng kịp chạy đến nơi cao hơn. "Nếu không có các chú cứu hộ thì chết hết rồi con ơi!", bà nói.

Bà Hồ Thị Phi Yến (82 tuổi, ở xóm Giữa, thôn Long Châu), xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk sau khi nhận đồ cứu trợ tại xã đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng cứu hộ. Ảnh Công Nam

Ở giữa dòng nước lũ cuồn cuộn, bên cạnh những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, còn có những đội, nhóm cứu hộ vì cộng đồng âm thầm dấn thân mà không cần danh hiệu. Họ không mang theo vinh quang, không nhận hai chữ “người hùng”. Trong hành trang của họ, ngoài những chiếc xuồng hơi, cano, vài trang bị thiết yếu chỉ có một trái tim nóng vì nghĩa tình với đồng bào.