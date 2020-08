Ít nhất 5 người đã tử vong và khoảng 119.000 người đã phải sơ tán do các đám cháy gây ra, trong đó nhiều người chật vật tìm nơi trú ẩn và do dự đến các trung tâm do chính quyền thành lập vì lo ngại rủi ro mắc Covid-19. Ảnh AP.