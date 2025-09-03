Chủ đề nóng

Nhà nông
Thứ tư, ngày 03/09/2025 19:24 GMT+7

Một loài đặc sản tối ngày lặn ngụp dưới ao, nuôi thành công ở Kiên Giang, hễ bắt bán là hút hàng

Văn Sĩ Thứ tư, ngày 03/09/2025 19:24 GMT+7
Mô hình nuôi ba ba thịt và ba ba giống là con đặc sản đang được nhiều nông dân ở một số huyện của tỉnh Kiên Giang (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập, hợp nhất tỉnh An Giang, Kiên Giang) áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, đặc biệt trong khoảng vài năm nay giá ba ba thịt duy trì ở mức cao giúp tăng lợi nhuận cho người nuôi.
Là một trong những hộ nuôi ba ba đầu tiên với số lượng lớn ở xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập, hợp nhất tỉnh An Giang, Kiên Giang), bà Thị Tuyền cho biết gia đình đã gắn bó hơn 7 năm với loài vật nuôi, con đặc sản này.

Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên tổ chức trao quà cho người dân theo Nghị quyết số 263 của Chính phủ

Tùy theo tình hình nhu cầu của thị trường và giá ba ba thịt, bà Tuyền nuôi từ 4.000 đến 6.000 con ba ba mỗi đợt; trong đó, đợt nuôi gần đây nhất là 4.000 con và gia đình đã tuyển bán hơn 2.000 con, còn lại gần 1.000 con có trọng lượng từ 700 gram - 1,4 kg đang chuẩn bị thu hoạch.

“Trước đây gia đình tôi nuôi lợn, nhưng thấy giá lợn hơi bấp bênh, trong khi chúng ăn rất nhiều thức ăn, khó có lời nên từ năm 2017 sau khi tìm hiểu, học hỏi ở một số người nuôi thành công ba ba thịt, vợ chồng tôi áp dụng nuôi đến nay.

Trung bình, gia đình tôi nuôi đạt tỷ lệ khoảng 70% so với số lượng con giống thả nuôi, sau khi trừ chi phí mỗi con ba ba thịt có lời khoảng 20.000-30.000 đồng, nguồn thu nhập cũng đủ cho gia đình trang trải chi phí, lo cho con đi học”, bà Tuyền chia sẻ thêm.

Một trường hợp khác ở xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang cũng thành công với mô hình nuôi ba ba thịt, ông Thạch Anh Sơn cho biết, sau lần nuôi thành công từ năm 2019 đến nay, gia đình ông chọn con ba ba làm mô hình phát triển kinh tế của gia đình.

Một ông nông dân Lạng Sơn hơn 40 năm chưng cất thứ tinh dầu quý từ loại cây ra hoa lạ mắt, thơm khắp rừng

Theo ông Sơn, nuôi ba ba thịt giá bán và đầu ra ổn định hơn so với một số vật nuôi khác như: lươn, lợn hay nuôi cá. Giá ba ba thịt dao động từ 170.000 - 280.000 đồng/kg (tùy theo kích cỡ); trong đó, ba ba đạt trọng lượng từ 1 kg trở lên sẽ có giá cao hơn.

“Từ khi tôi nuôi ba ba đến nay việc tiêu thụ luôn dễ dàng và nơi cung ứng con giống sẽ thu mua lại ba ba thịt, tuy nhiên cũng có thể bán cho bên ngoài vì nhu cầu tiêu thụ ở các nhà hàng, quán ăn khá lớn.

Tôi thường duy trì nuôi 4.000 con giống. Từ cuối năm 2023 đến nay, giá thức ăn viên tăng lên khoảng 20% mỗi bao nên cũng giảm lợi nhuận cho người nuôi”, ông Sơn cho hay.

Giá ba ba thịt ở tỉnh Kiên Giang (trước thời điểm sáp nhập 2 tỉnh Kiên Giang, An Giang) thường dao động từ 150.000-280.000 đồng/kg (tùy kích cỡ). Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN.

Ở Lào Cai có ngôi làng trên mây đẹp nhất châu Á, đó làng nào vậy?

Ông Nguyễn Tùng Lâm, ở xã Định Hoà, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang là một trong ít nông dân áp dụng thành công mô hình nuôi ba ba sinh sản ở tỉnh Kiên Giang.

Ông Lâm cho biết, gia đình áp dụng mô hình từ năm 2017 với 10 ao nuôi và thả 10.000 con giống.

Sau khi nuôi được khoảng 23 tháng, ba ba cái bắt đầu sinh sản và từ đó đến nay, ông Lâm cung ứng khoảng 500.000 con ba ba giống cho nông dân ở Kiên Giang và một số tỉnh lân cận như: Bạc Liêu, Hậu Giang, Cà Mau…

“Ba ba cái sinh sản quanh năm và đẻ nhiều nhất vào khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Con ba ba cái thành thục đẻ trứng mỗi đợt khoảng 20 ngày và mỗi con đẻ từ 13-22 trứng.

Giá ba ba giống gần đây khoảng 5.000 đồng/con. Bên cạnh, tôi cũng nuôi ba ba thịt và mỗi năm xuất bán khoảng 5.000 con; tổng thu nhập từ ba ba giống, ba ba thịt khoảng 1,6 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí còn lời hơn 500 triệu đồng/năm.

Tôi vừa bán con giống cũng vừa tư vấn kỹ thuật làm ao nuôi, cách chăm sóc ba ba, xử lý một số bệnh thường gặp như: nấm da, đường ruột…để các nông dân khác nuôi hiệu quả”, ông Lâm chia sẻ thêm.

Cổ vật, hiện vật cổ phát lộ qua 3 lần khai quật một di tích ở Bà Rịa-Vũng Tàu nhiều như thế này đây

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang, qua thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có khoảng 100 hộ nuôi ba ba thịt; trong đó, có một số hộ áp dụng thành công cho ba ba sinh sản để bán con giống.

Đây cũng là loài vật nuôi tự phát của nông dân và chính quyền địa cũng chưa có quy hoạch, định hướng phát triển do phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ của thị trường nội địa. Tuy nhiên, khoảng chục năm qua mô hình nuôi ba ba cũng giúp cho nhiều hộ nông dân phát triển kinh tế, khá lên từ vật nuôi này.

Ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang (trước thời điểm sáp nhập 2 tỉnh Kiên Giang, An Giang) cho biết, bình quân thời gian nuôi ba ba thịt từ 16-18 tháng đạt trọng lượng từ 1,2-1,5 kg và có thể xuất bán.

Ông Lê Văn Quí, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang) hỏi thăm mô hình nuôi ba ba của nông dân. Ảnh: Văn Sĩ – TTXVN

Đi xe máy vào các làng chài đẹp như phim ở tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập, cùng dân kéo lưới, mỏi tay gỡ cá ngon

Ba ba có giá trị dinh dưỡng cao, giúp bồi bổ cơ thể nên những năm gần đây được nhiều quán ăn, nhà hàng thu mua để phục vụ khách. Vì vậy, nhu cầu tiêu thụ ba ba thương phẩm cũng được nhiều thương lái thu mua và nhiều nông dân ở các tỉnh, thành miền Tây thả nuôi.

Trong nuôi ba ba, người nuôi cần bố trí ao nuôi con đặc sản này gần nơi nước sạch, chủ động cấp thoát nước dễ dàng; không gian nuôi ba ba yên tĩnh vì chúng sợ tiếng động và có thể bỏ ăn, ảnh hưởng đến sức khỏe khi gặp phải tiếng động lớn hay nguồn nước trong ao bị động mạnh.

Xung quanh bờ ao có thể trồng cây để che mát cho ao, cây ăn quả có giá trị... tạo điều kiện thích hợp với đời sống của ba ba.

“Tại Kiên Giang, để ba ba trở thành đối tượng nuôi phát triển kinh tế hộ thoát nghèo, làm giàu, các ngành chuyên môn, đoàn thể tỉnh cũng phối hợp tập huấn phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất; tăng cường hỗ trợ các hộ dân có nhu cầu nuôi tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo ở địa phương”, ông Hiển thông tin thêm.

Theo: TTXVN

AFC khen ngợi màn trình diễn của Viktor Lê
Thể thao

AFC khen ngợi màn trình diễn của Viktor Lê

Thể thao

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á mới đây đã dành lời ngợi khen với tiền vệ Viktor Lê sau những gì đã thể hiện trước U23 Bangladesh.

Quảng Ngãi mời đầu tư khu dân cư 10,3 ha, vốn gần 150 tỷ đồng
Nhà đất

Quảng Ngãi mời đầu tư khu dân cư 10,3 ha, vốn gần 150 tỷ đồng

Nhà đất

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và thông báo mời thầu dự án khu dân cư Đập Ban. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo diện mạo đô thị mới tại cửa ngõ phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ Xây dựng đề xuất giao công an xã xác nhận thu nhập khi mua nhà ở xã hội
Nhà đất

Bộ Xây dựng đề xuất giao công an xã xác nhận thu nhập khi mua nhà ở xã hội

Nhà đất

Bộ Xây dựng đề xuất sửa nghị định 100, giao công an cấp xã xác nhận thu nhập mua nhà ở xã hội thay UBND, đồng thời hạ lãi suất vay còn 5,4%/năm để tăng khả năng tiếp cận.

Cổ vật, hiện vật cổ phát lộ qua 3 lần khai quật một di tích ở Bà Rịa-Vũng Tàu nhiều như thế này đây
Nhà nông

Cổ vật, hiện vật cổ phát lộ qua 3 lần khai quật một di tích ở Bà Rịa-Vũng Tàu nhiều như thế này đây

Nhà nông

Tiến sỹ Cao Thu Nga, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử-Văn hóa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đây là di tích quan trọng để lấp đầy khoảng trống lịch sử tiền sử Bà Rịa-Vũng Tàu.

Gia Lai tìm chủ đầu tư cho dự án nhà ở xã hội Long Vân 1 có vốn hơn nghìn tỷ đồng
Nhà đất

Gia Lai tìm chủ đầu tư cho dự án nhà ở xã hội Long Vân 1 có vốn hơn nghìn tỷ đồng

Nhà đất

UBND tỉnh Gia Lai kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội Long Vân 1 hơn 2 ha tại phường Quy Nhơn Bắc, gồm 1.265 căn hộ, dự kiến triển khai từ quý 4/2025 đến 2029, giá bán tối đa 14 triệu đồng/m2.

1 cây cảnh này 'chất' hơn 10 chậu lan chi, 'Rolls-Royce' trong giới thực vật, mang rừng nhiệt đới về nhà
Gia đình

1 cây cảnh này "chất" hơn 10 chậu lan chi, "Rolls-Royce" trong giới thực vật, mang rừng nhiệt đới về nhà

Gia đình

Cây cảnh giống như "Rolls-Royce" trong giới thực vật này, trông giống như cây dừa, mang lại cho bạn cảm giác như đang ở trong khu rừng nhiệt đới mát rượi.

Anh tiết lộ một kịch bản cho phép Ukraine tránh được thất bại
Thế giới

Anh tiết lộ một kịch bản cho phép Ukraine tránh được thất bại

Thế giới

Kịch bản tạm thời đóng băng xung đột Ukraine theo mô hình Hàn Quốc có thể giúp Kiev giành lại các vùng lãnh thổ đã mất trong tương lai, tờ báo Anh The Telegraph đưa tin.

Thép xanh Nam Định đón HLV từ Brazil
Thể thao

Thép xanh Nam Định đón HLV từ Brazil

Thể thao

Fanpage chính thức của Thép xanh Nam Định vừa thông báo về việc đội bóng thành Nam đã tuyển mộ thành công chuyên gia vật lý trị liệu người Brazil - Dilson Neto. Ông Dilson Neto chính là người đã tham gia điều trị, hỗ trợ hồi phục cho Nguyễn Xuân Son tại Brazil thời gian qua.

Dạy nghề để thoát nghèo: Giáo dục nghề nghiệp là cách làm căn cơ và bền vững (Bài cuối)
Xã hội

Dạy nghề để thoát nghèo: Giáo dục nghề nghiệp là cách làm căn cơ và bền vững (Bài cuối)

Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần giảm nghèo bền vững ở Việt Nam. Trong những năm qua, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần vào thành tựu giảm nghèo của đất nước.

Ở Lào Cai có ngôi làng trên mây đẹp nhất châu Á, đó làng nào vậy?
Nhà nông

Ở Lào Cai có ngôi làng trên mây đẹp nhất châu Á, đó làng nào vậy?

Nhà nông

Bước vào đầu tháng 8 hằng năm, khi những tia nắng hè chiếu rọi khắp núi rừng Lào Cai, cũng là lúc những thửa ruộng bậc thang ở xã Tả Van, tỉnh Lào Cai-trước đây xã Tả Van thuộc thị xã Sa Pa (có bản Tả Van, một trong sáu “làng trên mây” đẹp nhất châu Á) khoác lên mình màu xanh tươi mới, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước tới thưởng ngoạn.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy tố ông chủ Asanzo Phạm Văn Tam; chồng dùng dao tấn công vợ trọng thương rồi đi đầu thú
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy tố ông chủ Asanzo Phạm Văn Tam; chồng dùng dao tấn công vợ trọng thương rồi đi đầu thú

Pháp luật

Ông chủ Asanzo Phạm Văn Tam và em ruột bị truy tố tội buôn lậu và trốn thuế; chồng dùng dao tấn công vợ trọng thương rồi đi đầu thú; nữ TikToker 23 tuổi ở TP.HCM nhảy lầu tự tử khi đang livestream... là những tin nóng 24 giờ qua.

Ít nhất 15 người chết sau vụ tai nạn xe điện nổi tiếng thế giới ở Lisbon
Thế giới

Ít nhất 15 người chết sau vụ tai nạn xe điện nổi tiếng thế giới ở Lisbon

Thế giới

Người phát ngôn của dịch vụ y tế khẩn cấp cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương khi một toa tàu trên tuyến đường sắt leo núi Gloria ở Lisbon bị trật bánh và rơi xuống vào thứ Tư.

Bộ Chính trị yêu cầu đưa vào vận hành điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 từ năm 2030-2035
Kinh tế

Bộ Chính trị yêu cầu đưa vào vận hành điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 từ năm 2030-2035

Kinh tế

Nghị quyết của Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương triển khai xây dựng các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2, sớm đưa vào vận hành trong giai đoạn 203-2035.

Quy định mới về ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ có hiệu lực từ 1/9
Bạn đọc

Quy định mới về ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ có hiệu lực từ 1/9

Bạn đọc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 205/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/9/2025, với nhiều điểm mới nhằm thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tập trung vào phát triển doanh nghiệp, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và hỗ trợ toàn diện về pháp lý, thị trường, môi trường.

Giá xăng dầu hôm nay 4/9: Dầu thô 'bay' gần 2 USD/thùng, xăng dầu trong nước “nín thở” trước phiên điều chỉnh
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 4/9: Dầu thô "bay" gần 2 USD/thùng, xăng dầu trong nước “nín thở” trước phiên điều chỉnh

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 4/9, thị trường dầu thô thế giới bất ngờ lao dốc kỷ lục sau hai phiên tăng mạnh, rạng sáng nay giá dầu thô đồng loạt lao dốc không phanh.

Vùng ngọt hóa Gò Công ở tỉnh Đồng Tháp nông dân đang trồng rau kiểu gì mà cắt bán hút hàng, thu lãi gấp 7 lần lúa?
Nhà nông

Vùng ngọt hóa Gò Công ở tỉnh Đồng Tháp nông dân đang trồng rau kiểu gì mà cắt bán hút hàng, thu lãi gấp 7 lần lúa?

Nhà nông

Theo khảo sát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, trồng rau màu thích ứng biến đổi khí hậu vùng ngọt hóa Gò Công (trước sáp nhập 2 tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, vùng đất Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang) lợi nhuận cao gấp 2 đến 7 lần so với trồng lúa, tùy theo loại rau màu.

Xã Hưng Long, TPHCM chọn chuyển đổi số để tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp
Nhà nông

Xã Hưng Long, TPHCM chọn chuyển đổi số để tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp

Nhà nông

Xã Hưng Long, TPHCM - sáp nhập các xã Đa Phước, Qui Đức và Hưng Long, huyện Bình Chánh cũ - lựa chọn chuyển đổi số là cách làm tất yếu để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho nông sản quê hương.

Tình trạng đáng lo ngại của Phước Sang
Văn hóa - Giải trí

Tình trạng đáng lo ngại của Phước Sang

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Trung Lùn chia sẻ về tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của Phước Sang: "Sức khỏe giảm sút, trí nhớ không còn".

Trồng lúa sạch ở Tây Ninh là trồng kiểu gì mà khiến nông dân khỏe, đất cũng 'khỏe', tăng độ phì nhiêu?
Nhà nông

Trồng lúa sạch ở Tây Ninh là trồng kiểu gì mà khiến nông dân khỏe, đất cũng "khỏe", tăng độ phì nhiêu?

Nhà nông

Trồng lúa sạch ở Tây Ninh đang lan tỏa khi nhiều nông dân mạnh dạn áp dụng mô hình VietGAP và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Kiểu trồng lúa mới này giúp tăng năng suất, nâng cao lợi nhuận và giảm hẳn tình trạng ô nhiễm, nông dân khỏe, đất cũng "khỏe", tăng độ phì nhiêu...

Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên tổ chức trao quà cho người dân theo Nghị quyết số 263 của Chính phủ
Nhà nông

Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên tổ chức trao quà cho người dân theo Nghị quyết số 263 của Chính phủ

Nhà nông

Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức trao quà cho người dân nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9 theo Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ.

Thư Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục dịp Khai giảng năm học 2025-2026 nhắc về ngày khai trường đầu tiên
Xã hội

Thư Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục dịp Khai giảng năm học 2025-2026 nhắc về ngày khai trường đầu tiên

Xã hội

Thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi ngành Giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học 2025-2026 đã nhắc đến 80 năm trước - Bác Hồ đã gửi bức thư cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên khi nước ta vừa mới giành được độc lập.

Bộ Chính trị cho ý kiến về văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ 2 tỉnh
Tin tức

Bộ Chính trị cho ý kiến về văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ 2 tỉnh

Tin tức

Bộ Chính trị đánh giá dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ của 2 tỉnh An Giang và Lâm Đồng, giao Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 2 tỉnh tiếp thu kết luận của Tổ Công tác Bộ Chính trị và ý kiến các cơ quan để hoàn chỉnh văn kiện và phương án nhân sự Đại hội.

Cựu Tổng thống Ba Lan tiết lộ sự thật khó chịu về ông Zelensky
Thế giới

Cựu Tổng thống Ba Lan tiết lộ sự thật khó chịu về ông Zelensky

Thế giới

Cựu Tổng thống Cộng hòa Andrzej Duda cho biết Tổng thống Ukraine Zelensky có ý định kéo Ba Lan vào một cuộc xung đột quân sự với Nga, những lời của ông được tờ Do Rzeczy trích dẫn.

Một người dân bị sét đánh tử vong trên cánh đồng ở tỉnh Lâm Đồng
Nhà nông

Một người dân bị sét đánh tử vong trên cánh đồng ở tỉnh Lâm Đồng

Nhà nông

Chiều 3/9, thông tin từ UBND xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng(huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra mưa lớn kéo dài kèm sấm sét khiến một người tử vong.

Xem phim mà tôi thẫn thờ: Nếu ngày ấy gạt đi lời khuyên của chồng thì không biết tương lai của con trai sẽ ra sao?
Gia đình

Xem phim mà tôi thẫn thờ: Nếu ngày ấy gạt đi lời khuyên của chồng thì không biết tương lai của con trai sẽ ra sao?

Gia đình

Ai cũng có thể thay đổi theo hướng tốt hơn!

Vợ của Lý Thường Kiệt là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Vợ của Lý Thường Kiệt là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Ban đầu Ngô Tuấn (Lý Thường Kiệt) chỉ là một thái giám làm việc lặt vặt hầu cận bên vua, nhưng với tài năng, ông đã lập được nhiều công lao, nhanh chóng chiếm được cảm tình trong hoàng tộc nhà Lý. Vì thế mà vua nhà Lý quyết định đổi ông từ họ “Ngô” sang họ “Lý” (tức mang họ của Vua) với tên gọi là Thường Kiệt.

HLV Kim Sang-sik khen ngợi cầu thủ nào sau khi U23 Việt Nam thắng U23 Bangladesh?
Thể thao

HLV Kim Sang-sik khen ngợi cầu thủ nào sau khi U23 Việt Nam thắng U23 Bangladesh?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik dành lời khen cho Nguyễn Thanh Nhàn, nhưng muốn U23 Việt Nam cải thiện lối chơi sau chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh.

Người sinh vào 6 ngày Âm lịch này, lạc quan, có tầm nhìn xa, mở ra phước lành, hậu vận viên mãn, hạnh phúc
Gia đình

Người sinh vào 6 ngày Âm lịch này, lạc quan, có tầm nhìn xa, mở ra phước lành, hậu vận viên mãn, hạnh phúc

Gia đình

Người sinh vào 6 ngày Âm lịch này thường lạc quan, suy nghĩ tích cực, có tầm nhìn xa. Sau tuổi 40, nhờ nỗ lực không ngừng, họ sẽ có tài chính ổn định.

Nhà quay phim tại đại lễ A80 Lê Bảo Hân: 'Chưa bao giờ tôi chịu áp lực kinh khủng như vậy'
Văn hóa - Giải trí

Nhà quay phim tại đại lễ A80 Lê Bảo Hân: "Chưa bao giờ tôi chịu áp lực kinh khủng như vậy"

Văn hóa - Giải trí

Nhà quay phim Lê Bảo Hân lần đầu chia sẻ trên trang cá nhân về lời mời tham gia đại lễ A80 từ VTV.

“Sâm thử” - Món chuột bao tử sống giúp Từ Hi Thái hậu sung sức chuyện... 'giường chiếu'
Đông Tây - Kim Cổ

“Sâm thử” - Món chuột bao tử sống giúp Từ Hi Thái hậu sung sức chuyện... "giường chiếu"

Đông Tây - Kim Cổ

Từ chuột có thể chế biến ra nhiều món đặc sản, nhưng “chuột bao tử” trong bữa tiệc nổi tiếng của Từ Hi Thái hậu là món ăn độc nhất vô nhị từng thấy trên thế giới xưa nay. Nó được chế biến hết sức cầu kỳ.

