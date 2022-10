Ghi nhận của PV Dân Việt sáng ngày 12/10, cạnh trường mầm non công lập Hoàng Liệt (nơi mới đây diễn ra câu chuyện hàng trăm phụ huynh phải bốc thăm may rủi để con có thể theo học) thì một ngôi trường mầm non khác ở tổ 11A, Tứ Kỳ (phường Hoàng Liệt) hiện đang bỏ không.