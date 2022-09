Hàng loạt khu đất trường học, cây xanh ở Hà Nội bị quy hoạch vào nghĩa trang

Trong thời gian gần đây, việc thiếu trường mầm non công lập diễn ra ngày càng phổ biến. Nổi bật nhất là việc trường mầm non tại phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai), phải bốc thăm để và trường. Theo tìm hiểu của PV thì nguyên nhân là do khu vực này có nhiều khu đô thị và chung cư khiến dân số tăng nhanh. Bên cạnh đó việc trường học ở phường Hoàng Liệt được quy hoạch tại các vị trí như nghĩa trang, ao đình, khiến cho việc giải phóng mặt bằng gặp khó khăn.