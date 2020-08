Đợt mưa to đến rất to này sẽ kéo dài đến 20/8 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5.000m hoạt động mạnh dần lên, gây mưa diện rộng ở khu vực miền Bắc. Ảnh: Giang Trịnh.