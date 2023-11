Ngắm 2 rạn san hô dưới đáy biển sâu hơn 400 mét, có rạn dài gần 1 cây số

Mới đây, các nhà khoa học đã thực hiện thăm dò hệ sinh thái vách đá dưới nước thuộc Khu bảo tồn biển quần đảo Galapagos bằng cách sử dụng robot thăm dò ROV SuBastian. Cuộc thám hiểm kéo dài 30 ngày bắt đầu từ ngày 18/9 do Tiến sĩ Katleen Robert thuộc Viện Thủy sản và Hàng hải thuộc Đại học Memorial University of Newfoundland and Labrador dẫn đầu.

Hai rạn san hô nằm ở vùng nước sâu của quần đảo Galapagos. Trong ảnh: Robot thăm dò điều khiển từ xa ROV SuBastian ghi lại hình ảnh sao biển đuôi rắn quấn quanh san hô mọc trên bức tường đá thẳng đứng nằm ở vùng nước sâu phía Tây đảo Fernandina. Nguồn: Schmidt Ocean Institute/AFP.

Đoàn thám hiểm bao gồm 24 nhà khoa học là đại diện cho 13 tổ chức và trường đại học bao gồm Ban Giám đốc Công viên Quốc gia Galapagos (GNPD), Quỹ Charles Darwin (CDF), Viện Hải dương học và Nam Cực của Hải quân Ecuador (INOCAR), Hiệp hội Địa lý Quốc gia (National Geographic Society), Viện Nghiên cứu Thủy cung Vịnh Monterey (MBARI), Đại học Bristol, Viện Hải dương học Woods Hole (WHOI), Đại học Costa Rica, Trung tâm Hải dương học Quốc gia Vương quốc Anh, Viện Khoa học Mar ở Barcelona, Tây Ban Nha và Đại học East Anglia-Anh. Nguồn: Schmidt Ocean Institute/AFP.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra hai rạn san hô nguyên sơ ở vùng biển xung quanh quần đảo Galapagos. Những rạn san hô nước lạnh mới được xác định này nằm ở độ sâu từ 370 đến 420m. Khám phá này “khai phá” hiểu biết của chúng ta về các rạn san hô sâu trong Khu bảo tồn biển Quần đảo Galapagos. Trong ảnh Robot thăm dò điều khiển từ xa SuBastian được kéo lên sau chuyến “thám hiểm” dưới lòng đại dương. Nguồn: Schmidt Ocean Institute/AFP.

Là một phần của nghiên cứu, robot thăm dò điều khiển từ xa SuBastian được trang bị hai cảm biến lập bản đồ, bao gồm cả máy quét Laser Micro Insight, đã lặn xuống Cacho De Coral, một rạn san hô nguyên sơ mới được phát hiện. (Nguồn: Schmidt Ocean Institute/AFP).

Các nhà khoa học điều khiển thiết bị SuBastian trong lần lặn thứ 600 ở gần Isla del Coco, vùng biển ngoài khơi Costa Rica. Nguồn: Schmidt Ocean Institute/AFP.

Các sinh vật sống tại rạn san hô mới được phát hiện ở phía Tây đảo Fernandina, hòn đảo trẻ nhất và lớn thứ ba thuộc quần đảo Galapagos. Nguồn: Schmidt Ocean Institute/AFP.

Khu vực đa dạng sinh học gồm san hô, động vật giáp xác, hải quỳ… ở Cacho de Coral, một rạn san hô nguyên sơ mới được phát hiện ở Galapagos. Các nhà khoa học đã tìm thấy hai rạn san hô và hai núi ngầm chưa được thăm dò tại khu vực này. Nguồn: AFP.

Hình ảnh rực rỡ tại một địa điểm ở phía Bắc đảo Isabela, hòn đảo lớn nhất của quần đảo Galapagos với diện tích 4.640 km2. Nguồn: Schmidt Ocean Institute/AFP.

Các polyp màu trắng có thể thu vào, nhô ra từ các nhánh sán hô đỏ (Corallium) quý hiếm dưới đáy biển phía Bắc đảo Isabela, địa danh được đặt tên theo Nữ hoàng Isabella của Tây Ban Nha. Nguồn: Schmidt Ocean Institute/AFP.

Tia laser quét rạn san hô và một sinh vật biển không xác định dưới đáy đại dương. Nguồn: Schmidt Ocean Institute/AFP.