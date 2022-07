Ngắm nữ sinh xinh đẹp dự thi năng khiếu vào ngành Giáo dục Mầm non

Thi năng khiếu ngành Sư phạm Mầm non

Sáng nay (14/7), Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tổ chức thi năng khiếu đối với thí sinh xét tuyển ngành Giáo dục mầm non. Trong mùa tuyển sinh năm 2022, đây là đợt thứ 3 Nhà trường tổ chức thi năng khiếu.

Thí sinh đến dự thi năng khiếu tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương sáng 14/7.

Ngay từ lúc 6h sáng, nhiều thí sinh đã có mặt tại trường để chuẩn bị tốt nhất cho buổi thi của mình. Mặc dù vừa trải qua đợt thi tốt nghiệp THPT đầy áp lực nhưng những cô giáo tương lai vẫn tràn đầy năng lượng, tinh thần và đam mê để quyết tâm theo đuổi ngành nghề yêu thích.

Thí sinh mặc áo dài thi năng khiếu hát và đọc, kể chuyện.

Cũng có thí sinh chọn cho mình trang phục dân tộc đến dự thi năng khiếu.

Các thí sinh tự tin với phần thi năng khiếu để trở thành cô giáo tương lai.

Thi năng khiếu là phần thi bắt buộc đối với ngành Sư phạm Mầm non.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, phụ huynh của thí sinh Phạm Thị Mai Linh, quê ở Hưng Yên cho hay: "Chiều qua 2 mẹ con đã đến trường hỏi thủ tục thi. Sáng nay con đi thi với tâm trạng rất thoải mái, vui vẻ".

Nói về lý do chọn ngành Giáo dục mầm non, vị phụ huynh này thổ lộ: "Mai Linh rất yêu thích trẻ con nên quyết tâm thi ngành này để được trở thành cô giáo mầm non trong tương lai. Gia đình cũng tán thành với sự lựa chọn của con và luôn động viên tinh thần để Linh sẵn sàng cho đợt thi năng khiếu lần này".

Được biết, thí sinh Mai Linh yêu thích ngành Giáo dục mầm non nên chỉ đặt 1 nguyện vọng duy nhất vào Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương. Vì chỉ có 1 mục tiêu duy nhất nên Mai Linh đã chuẩn bị kỹ càng cho phần thi năng khiếu của mình. Ngày nào em cũng tập hát nên rất tự tin, không lo lắng với phần thi năng khiếu này.

Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hà tâm sự, cũng vì đam mê với con trẻ mà quyết định đăng ký xét tuyển ngành Giáo dục mầm non. Mặc dù có nhiều trường đại học để lựa chọn, nhưng em quyết định thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương vì đây là cơ sở đào tạo có uy tín và sẽ được tốt nghiệp ra trường đi làm sớm hơn học đại học.

Phụ huynh chia sẻ trong ngày đưa con đi thi ngành Sư phạm Mầm non. Clip: Tào Nga





Em Mai Linh và mẹ đến dự thi vào trường.

Khoảng 400 thí sinh có mặt tại trường để thi năng khiếu đợt 3.

Những thí sinh với niềm đam mê dạy trẻ.

Mỗi em chọn cho mình trang phục riêng để đến thi năng khiếu.

Đây là đợt thi thứ 3 năm 2022 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Thí sinh được kiểm tra thông tin bước vào phòng thi năng khiếu.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương cho hay: "Sáng nay, có gần 420 thí sinh đến để dự thi năng khiếu trong đợt 3. Thí sinh sẽ thể hiện năng khiếu qua 2 phần thi là hát và đọc, kể diễn cảm. Thí sinh sẽ phải hát những bài dành cho lứa tuổi từ thanh thiếu niên trở lên về các chủ đề: ca ngợi quê hương đất nước, gia đình, mái trường, thầy cô, tình bạn, tình yêu... để Hội đồng chấm thi đánh giá".

Thạc sĩ Linh cho hay, năm nay Nhà trường đăng ký 1.800 chỉ tiêu ngành Giáo dục mầm non. Đối tượng xét tuyển là thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước có điểm học tập năm lớp 12 đạt loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt 6.5 trở lên; thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 có điểm môn văn hoặc môn toán đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ GDĐT công bố. Căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, Nhà trường sẽ quyết định thi năng khiếu các đợt bổ sung trong thời gian tới. Hiện tại đã có khoảng 700 thí sinh đã có điểm thi năng khiếu trong 3 đợt thi. Trước ngày thi năng khiếu, Nhà trường đều tổ chức ôn thi online miễn phí và hướng dẫn cách thức dự thi để thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất.

Về tiêu chí đánh giá thí sinh trong phần thi năng khiếu, Thạc sĩ Linh cho biết: "Đợt sát hạch này là cơ sở để đánh giá tố chất trở thành giáo viên mầm non. Quan trọng nhất là các em cần có tình yêu trẻ, đam mê với nghề. Còn về các năng lực cần thiết sẽ được đào tạo trong quá trình học. Nhà trường có các chuyên ngành đào tạo chuyên sâu. Sinh viên có thể chọn các chuyên ngành chuyên sâu như: tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục đặc biệt, công nghệ thông tin, công tác xã hội trong cơ sở Giáo dục mầm non... để sinh viên lựa chọn học ngay từ năm thứ nhất theo năng lực, sở trường và đáp ứng nhu cầu xã hội. Nhà trường sẽ tư vấn để sinh viên lựa chọn phù hợp nhất.

Nói về điểm khác biệt trong tuyển sinh năm 2022, Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Linh cho biết: "Năm 2021, thí sinh được đăng ký nguyện vọng trước khi thi tốt nghiệp THPT, Nhà trường có thể tư vấn, hướng dẫn cho các em sớm hơn. Năm nay, thí sinh đăng ký nguyện vọng sau khi thi tốt nghiệp THPT nên công tác truyền thông để thí sinh biết thông tin đăng ký dự thi năng khiếu cũng gặp khó khăn hơn. Vì đây là hai môn thi bắt buộc để có điểm trong tổ hợp xét tuyển M01 và M09 nếu thí sinh muốn đăng ký nguyện vọng vào Trường".

Tuy nhiên, Thạc sĩ Linh cũng chia sẻ, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương là một trong những cơ sở đào tạo giáo viên mầm non có chất lượng tốt nhất cả nước. Vì vậy, những năm qua công tác tuyển sinh luôn nhận được sự quan tâm của nhiều thí sinh và phụ huynh. Đặc biệt, từ năm 2021 sinh viên các ngành sư phạm trong đó có Giáo dục mầm non được hưởng chế độ chính sách hỗ trợ 100% học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng. Đối với sinh viên học cao đẳng thời gian đào tạo thời gian ngắn hơn (trong 3 năm), các em sẽ sớm được ra trường và thỏa mãn ước mơ trở thành cô giáo mầm non - đây là một điểm hấp dẫn đáng chú ý.